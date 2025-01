Florin Ristei și Naomi Hedman, care au trăit o poveste de dragoste timp de mai mulți ani, au decis să pună capăt relației în 2023. Motivul separării a fost distanța, care a făcut dificilă menținerea poveștii lor de dragoste. Recent, cântărețul a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre fosta sa iubită, în cadrul podcastului găzduit de Speak.

În timpul podcastului, Florin Ristei a fost întrebat de Speak care a fost cel mai important moment din relația sa cu Naomi Hedman. Deși inițial a părut reținut, artistul nu a ezitat să răspundă. Răspunsul său a atras atenția fanilor și a stârnit numeroase comentarii pe internet, însă Ristei nu a dat detalii suplimentare despre ceea ce a considerat „momentul definitoriu” al poveștii lor de iubire.

„Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. OK… dacă ar fi să aleg… Păi când ne-am logodit”, a răspuns Florin Ristei.

„Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?”, a întrebat Speak.

„Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aia de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul «te iubesc» și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia decât astea definitorii”, a adăugat Florin Ristei.

Relația dintre Florin Ristei și Naomi Hedman a fost intens mediatizată, cei doi fiind considerați unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cu toate acestea, despărțirea lor din 2023 a fost una de comun acord. Cântărețul a recunoscut la un moment dat că a suferit în urma separării.

Naomi Hedman și Andrew Barabancea nu se mai urmăresc pe Instagram

În urmă cu câteva luni s-a aflat despre relația fostei iubite a lui Florin Ristei cu fiul Ozanei Barabancea. Cei doi apăreau des împreună pe rețelele de socializare, iar la un moment dat, Naomi Hedman confirmase relația prin intermediul unei fotografii postate pe Instagram, unde îi ura „La mulți ani” lui Andrew, de Sfântul Andrei.

Însă un alt detaliu care a alimentat speculațiile despre viața personală a lui Naomi Hedman este faptul că, în ultima perioadă, aceasta nu s-a mai afișat alături de Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea. Cei doi nu se mai urmăresc nici pe rețelele de socializare, fapt care a atras atenția fanilor. Acum rămâne de văzut dacă cei doi mai formează în prezent un cuplu.

