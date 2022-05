„Dacă mâine nu ne dă note mari, eu plâng, vă zic de pe acum!”, a spus Ilona la repetiţiile pentru cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, dându-i şi un sfat partenerului ei, Florin: „Sam Smith nu e atât de energic ca tine, când cânţi! Jucăm un pic de dragoste aici. Dar tu ştii să joci chestia asta?! Aici ne proptim!”, a mai glumit Ilona, în vreme ce imediat după reprezentaţia pe scena transforming show-ului, a mărturisit, cu ochii în lacrimi: „Era să leşin de emoţie!”.

Cum s-au descurcat Ilona şi Florin cu cea mai nouă provocare a ruletei, telespectatorii vor afla mâine seară, de la 20.00, la Antena 1, la „Te cunosc de undeva!”.

Tot în cea de-a doua gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu au parte de primul travesti şi totodată unul deloc uşor – trupa Savoy.

Pe lângă provocările cu care s-a confruntat Ionuţ, respectiv epilat, lentile de contact, pantofi cu toc cui înalt, Anisia a avut parte de mari emoţii din pricina… guşii. „Două ore am chinuit echipa de machiaj, căci nu mă puteam opri din râs când mă uitam în oglindă!”, a povestit Anisia, completând: „Ce nu ştiam eu atunci, era continuarea. Mai exact, după ce au reuşit să îmi lipească guşa, mi-am dat seama că nu mai puteam să fac absolut nimic: nu am mai mâncat, am băut apă cu paiul, nu am făcut nicio mişcare bruscă cu capul, ba chiar am ţinut tot gâtul foarte încordat, încât şi la 3 zile de la înregistrare mă durea ceafa! Nu credeam că poate fi posibil aşa ceva!”.

Mai mult, Anisia a purtat un costum de burete pe toată perioada înregistrării, care i-a adus la final şi un cadou: „Am slăbit un kilogram de la acel costum de burete! Nu-i rău!”. La antrenamente, profesoara de actorie, Adriana Trandafir, i-a avertizat: „Mi-e frică de un singur lucru! Să nu minimalizaţi şi să nu caricaturizaţi personajele primite, pentru că tendinţa asta este!”.

