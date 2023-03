Florin Zamfirescu, 73 de ani, a fost căsătorit de trei ori. „M-am amăgit cu căsătoria ca maimuța care alege cea mai colorată mărgică. Am avut neveste superbe, abia apoi mi-am dat seama că nu sunt ce trebuie pentru mine”, a declarat actorul în trecut, vorbind despre mariajele sale.

„Sunt amnistii totale”

Cea de-a treia lui soție a fost Cătălina Mustață. S-a îndrăgostit de ea pe vremea când îi era studentă la IATC, între cei doi fiind o diferență de 18 ani. S-au căsătorit în 1991 și au divorțat în 2012, fiind cea mai lungă căsătorie a maestrului. Despre acest divorț, Florin Zamfirescu a vorbit de multe ori nu foarte elegant, au fost disensiuni mari între cei doi. După partaj, actorul a primit jumătate din terenul de la Mogoșoaia, Florin Zamfirescu și-a construit o casă acolo și a devenit vecin cu fosta soție. Relația este extrem de rece între cei doi. Gard în gard, degeaba.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, Florin Zamfirescu a spus cum se înțelege cu fosta soție. „Eu cred că sunt un vecin inexistent. E mai mult de un an de când n-am văzut-o. Și acum un an dacă am văzut-o, a fost o dată când treceam cu mașina pe stradă și am văzut-o intrând, la volanul mașinii ei. A întors capul și atât! Stăm în așa fel încât dacă vreau să o văd, o văd. Mă pot urca pe o scară și să mă uit peste gard, dar nu fac asta. Dar ea este un vecin atât de bun, parcă nu există. Doar că-i văd mașina câteodată… A trecut totul, sunt peste 10 ani, sunt amnistii totale. Am iubit-o foarte mult, nu vreau să dezgrop morții. Am trăit 21 de ani împreună, nu regret și nu aș vrea să repet”, a dezvăluit Florin Zamfirescu.

Anti-seducător

Actorul s-a amuzat în momentul în care Denise Rifai l-a întrebat dacă stăpânește arta de a seduce femeile: „Eu m-am chinuit mult ca să cuceresc o femeie. E adevărat, apoi m-am chinuit să mă despart! Acum, mie îmi fac plăcere discuțiile astea, o să mă certe toți din jur fiindcă intrăm în intimități. Nu am învățat să seduc nici acum, nu știu. Totul este o lecție. Ultima lecție pe care o învață un om, și cea mai importantă, este atunci când închide ochii. Toți suntem în așteptarea acelui moment cu curiozitate și cu teamă. Om vedea! De-abia aștept!”.

„Mă rog la Dumnezeu să mă lase cât mai mult datorită Dacianei”

Nu este căsătorit, dar a dat peste femeia vieții lui, conform propriilor afirmații. Daciana este partenera de viață din prezent a actorului. Este medic și are grijă ca Florin Zamfirescu să-și ia cele 18 pastile prescrise zilnic. „Daciana este șansa vieții mele și a copiilor, este tot ceea ce mi-am dorit în viață și am găsit-o abia la final. Cred că aș putea trăi o sută de ani pentru ea”, a declarat în mai multe rânduri.

Maestrul i-a oferit un răspuns ce-a impresionat-o și pe Denise Rifai: „Ne-iubirea scurtează viața! Vorba lui Nichita Stănescu. Un om neiubit trăiește degeaba. E minunat să iubești. Îți dă clocot, funcționalitate. Dar să nu fii iubit… E important să simți că are nevoie cineva de tine. Aș putea vorbi până diseară despre Daciana, dar n-am s-o fac. Mă rog la Dumnezeu să mă lase cât mai mult datorită ei!

A lămurit relația cu Corina Chiriac

Florin Zamfirescu a fost coleg la „Teatru” cu Corina Chiriac, 73 de ani, a vorbit mereu frumos despre marea cântăreață, de multe ori s-au iscat discuții că ar fi avut o relație amândoi.

„Niciodată n-am visat la ea! Am avut multe colege frumoase. I-am făcut curte, dar niciodată n-am vorbit serios, până la capăt. După ce-am terminat școala, i-am zis să vină parteneră la «Giulești». Și a fost un an. Dar nu s-a ținut de treabă, fiindcă era plecată în turnee. Corina este permanent admirată, iubită, niciodată agresată. Eu n-am făcut parte dintre oamenii care veneau să-i cânte serenade la fereastră sau să mă pun cu telefoanele pe ea”, s-a confesat Florin Zamfirescu.

