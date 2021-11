Fotografia cu Antonia care a stârnit controverse în mediul virtual. „Am crezut că ești Loredana Groza. Arăți groaznic”

La scurt timp după publicarea imaginii, comentariile din partea prietenilor virtuali au curs lanț, șocați de apariția Antoniei. „Benny Hana” is out! Enjoy the official video!”, a scris Antonia pe Facebook.

„Doar o părere, cred că sunt fillere pentru umplerea ridurilor. Fillerele sunt administrate cu o seringă în anumite zone de pe față și cap, respectiv în jurul ochilor, de-a lungul bărbiei, în jurul buzelor și frunte. Fără nicio răutate, dacă nu scria numele ei la postare nu știam ca este vorba de Antonia, păcat”.

„Am crezut că ești Loredana Groza”, „Arăți groaznic! Ce ți-ai făcut? Tu ești atât, dar atât de frumoasă naturală, că bisturiul se rupe dacă îți atinge fața. Sper să fie doar machiajul”, „Doamne ferește. Ce e asta? De ce să faci așa ceva?”, sunt câteva dintre comentariile de pe Facebook.

