„Tânără şi neliniştită”, a scris Gabriela Cristea în dreptul fotografiei în care apare cu un look total schimbat.

„Neliniştită poate….dar tânăra nu prea”, a fost comentariul răutăcios, venit din partea unei internaute. Reacţia Gabrielei Cristea a venit imediat. „Tinereţea e o stare de spirit, iar eu chiar mă simt tânără”, a scris Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a slăbit 14 kilograme

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre noul ei stil de viaţă.

„De când am născut, am slăbit vreo 14 kilograme, dar mai am încă pe atât. Mi-am propus să revin la o formă fizică foarte bună. Doar dietă.

Am încercat să fac nişte pilates, dar nu am timp şi am mai făcut şi nişte exerciţii de meditaţie, de yoga. Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1000 de calorii.

Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc. Eu am mai fost la nutritionist, adică nu aş fi la prima abatere.

Ştie exact cum gândesc nutriţioniştii şi cam ce-ţi dau. Ideea este că prefer să îmi măsor singură kilocaloriile şi prefer să mănânc în fiecare zi, ce îmi place (…)”, a spus Gabriela Potrivit Spynews.

