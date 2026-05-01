Instanța a hotărât să respingă cererile și excepțiile invocate de Georgică Cornu în procesul cu vedeta, considerându-le neîntemeiate, astfel că dosarul este în regulă din punct de vedere legal. Mai mult decât atât, judecătorii au decis că procesul cu Marina Almășan poate să meargă mai departe, fiind dispusă începerea judecății.

„În temeiul art. 345 alin. (1) şi (2) C.pr.pen., respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul Cornu Georgică, ca neîntemeiate. În temeiul art. 346 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 342 C.pr.pen., constată că Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este competentă să soluţioneze prezenta cauză, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul cu nr. 8420/160/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul Cornu Georgică, În temeiul art. 345 alin. (2) C.pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri inculpatului, persoanei vătămate şi procurorului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 30.04.2026”.

Avocata lui Georgică Cornu, Dalina Terzi, a explicat care este situația în prezent. „Instanța a apreciat că urmărirea penală și rechizitorul au fost legal întocmite de către Parchet, iar solicitările noastre nu sunt întemeiate. Se va da o motivare.

Dosarul poate să meargă în continuare și să se judece fapta penală. Soluția nu e una definitivă, împotriva ei se va putea face contestație după ce va fi comunicată. Am decis împreună cu domnul Cornu că așteptăm motivarea de astăzi și vom decide în funcție de conținutul ei dacă vom face contestație sau alegem să mergem mai departe cu dosarul penal ca să-i demonstrăm nevinovăția”, a declarat avocata Dalina Terzi pentru Spynews.ro.

