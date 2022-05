Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Gheorghe Gheorghiu a fost supus unei adevărate provocări, cea a sosurilor iuți. El a fost întrebat cu ce femeie celebră și-ar dori să petreacă o noapte pasională.

A fost surprins de această întrebare, însă încă de la început a spus că el e însurat și că acest lucru nu e posibil. Cu toate acestea, el a rostit numele Oanei Sîrbu, celebra actriță și cântăreață. A spus că pentru ea a avut întotdeauna o mare admirație.

„Oana Sîrbu. Este o fată extraordinar de dulce și e specială, mi-a plăcut de ea întotdeauna. Cred că acum află pentru prima dată”, a spus Gheorghe Gheorghiu în direct, la PRO TV.

Gabriela Băncescu e soția lui Gheorghe Gheorghiu

Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Băncescu s-au căsătorit anul trecut,pe 14 noiembrie, în Statele Unite ale Americii. Evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit, iar apropiații le-au fost alături în ziua cea mare. Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu le-au fost nași.

Artistul, în vârstă de 68 de ani, s-a căsătorit cu Gabriela, patroana unui lanț de restaurante cu specific românesc din SUA. Cununia religioasă a avut loc într-o biserică românească din New York, oficiată de preoți români. Biserica a fost ornată cu flori, totul a fost aranjat după bunul lor plac. Petrecerea a avut loc la un superb local din New York și totul a ieșit așa cum și-au imaginat.

La eveniment au fost invitați apropiații cuplului, iar nași le-au fost Maria Dragomiroiu și soțul ei. Cei doi și-au dorit o nuntă perfectă și au și reușit. Cei prezenți s-au putut bucura de o gamă largă de prăjituri, de înghețată și de șase sau șapte feluri diferite de mâncare. Mirii nu i-au servit pe cei peste 500 de invitați cu sarmale, ci cu preparate alese. Nașa Maria Dragomiroiu a făcut primele dezvăluiri despre nunta de lux din America.

„Am jucat, a fost extraordinar de frumos, o nuntă… cea mai frumoasă nuntă posibilă. A fost minunat și suntem fericiți că noi am fost nași, părinții spirituali ai acestui cuplu. (…) Au fost Vărul Săndel, Angela Rusu Moldovan, a fost și Nicu Paleru. (…) Au fost peste 500 și ceva de oameni. A fost cea mai frumoasă nuntă românească din New York care a existat vreodată. Asta să se știe. E prima oară când l-am văzut pe Gigi Gheorghiu în costum. Am avut români din Chicago, Miami, San Francisco, prieteni de-ai noștri pe care îi știm de-o viață”, au povestit Maria Dragomiroiu și soțul ei la PRO TV.

