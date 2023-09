Cântăreața, care de ani de zile a luat o pauză de la cântat, însă își anunță revenirea în curând, a vorbit despre noua provocare de la radio într-un interviu pentru Pagina de Media. Giulia Anghelescu e fericită pentru noul ei proiect la Virgin Radio.

Giulia Anghelescu, prezentatoare la matinalul Virgin Radio

„Toamna aceasta mă întorc la una dintre cele mai mari pasiuni ale mele: radioul. Sunt extrem de fericită să vă anunţ că mă veţi putea auzi în fiecare dimineaţă de la 06.30 la 10.00, în noul sezon „Virgin Breakfast”, alături de Andrei Niculae, la Virgin Radio”, a declarat vedeta, care nu e prima dată când lucrează la radio.

„Pauză de radio a fost de 11 ani. Mi-am dorit să revin doar la momentul potrivit şi în locul potrivit, iar în ziua în care am primit propunerea de a face parte din gaşca matinalului de la Virgin Radio nu am stat deloc pe gânduri şi am acceptat cu toată inima.

Radioul e pasiunea mea cea mai mare încă de când eram doar un copil. Am început la 6 ani cu o emisiune în care spuneam poveşti la Radio Galaţi, apoi am fost cooptată în echipa Kiss FM în 2006, pentru emisiunea de drive time «Kiss My Way», apoi am realizat şi produs emisiunea «My Kiss», iar în 2009 am trecut la One FM. În 2010 am intrat în echipa Radio 21 şi apoi, din 2011 până în 2012, am făcut parte din gaşca Pro FM”, a mai declarat Giulia, care anunță revenirea și în muzică.

Giulia Anghelescu: „Aștept lansarea noului meu single”

„Toamna asta se anunţă extrem de aglomerată, dar mă simt pregătită să mă bucur de fiecare moment. Pe lângă radio, pregătesc lansarea podcastului Badassmom, de asemenea aştept cu nerăbdare noul sezon America Express, dar şi lansarea noului meu single şi întoarcerea mea pe scenă, la concerte”.

Giulia Anghelescu și soțul, concurenți la „America Express”

În curând, Giulia Anghelescu și soțul ei vor apărea și la Antena 1, la „America Express”. Filmările s-au încheiat, iar sezonul va apărea curând la TV. „Pentru noi America Express este poate aventura vieții. Ne așteptăm să fie pe cât de frumos pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit, care a trecut prin multe încercări, așa că nu ne speriem prea ușor de obstacolele care vor apărea în calea noastră.

Faptul că avem susținerea copiilor, a familiei și a prietenilor ne motivează și mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune-concurs. E prima dată când participăm la un reality show și ne dorim mult să ne descoperiți exact așa cum suntem în viața de zi cu zi. Noi suntem the badass couple, așa că să înceapă America Express”, au transmis cei doi înainte de plecarea în aventură.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon America Express.

