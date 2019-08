De Denisa Macovei,

„Spune că a căzut singur, s-a lovit singur. Ia uite cum are o palmă pe față – tot singur! Antonia nu a fost niciodată extrem de drăgăstoasă cu frățiorul ei. El este, în schimb, exagerat de afectuos cu ea. O iubește enorm. Și ea îl iubește foarte mult, în felul ei, dar n-o arată”, ne-a povestit Giulia despre copiii ei. Ajunsă la 7 ani, Antonia s-a transformat într-o adevărată domnișoară și a început să aibă cu totul alte preocupări decât să se joace cu frățiorul ei de numai 4 ani.

„Nu mai țin pasul cu fiică-mea, care, de exemplu, este maestră pe Tik-Tok (n.r. – o aplicație muzicală)! Eu nu am talent, am cont, dar nu pot. Efectiv mă învață copilul cum să montez videouri pentru Tik-Tok. Vlog nu are. Am invitat-o pe vlogul meu și i-am zis că, deocamdată, este de ajuns și va trebui să mai aștepte până să aibă un cont pe platformele de social-media”, a completat Giulia.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Dumitru Angelescu

