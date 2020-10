Giulia a venit ca invitată în emisiunea exclusiv online Ferma. În plus a făcut primele dezvăluiri după eliminare.

Dezamăgită de Gabriel Toader

“Nu-mi vine să cred, stau aici cu voi, în platou, îmbrăcată, aranjată, spălată, machiată. Nu m-aș fi gândit că aș putea să trăiesc ce am trăit în Fermă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Experiența asta mi-a schimbat viața. Gabi este un om extraordinar, are un suflet mare, mare. Eu nu consider că l-am trădat. Nu-mi vine să cred că am trăit asemenea momente”.

Giulia a discutat și despre momentul în care Gabi a anunțat că pe ea o va lua la duel. “Orice ar fi fost, n-aș fi făcut asta niciodată”.

Citeşte şi:

”Acesta e marele secret al pandemiei”. Cum s-a transformat judeţul Argeş în unul dintre cele mai sigure locuri din România, după ce a fost unul dintre cele mai lovite

Primarul Daniel Băluță vrea să-și impună ambii viceprimari, iar consilierii USR-PLUS spun că vrea „oameni obedienți ca să ascundă ce a făcut!”

Pelerinajul de la Sf. Dumitru, organizat doar pentru bucureșteni. Ce prevede protocolul cu Patriarhia aprobat de Firea

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita l-a părăsit cu scandal monstru, dar fanii PSG au publicat o imagine interzisă

PARTENERI - PLAYTECH Gabriela Firea, UMILITĂ de toți bucureștenii după această imagine. Detaliile șocante au fost observate și de Nicușor Dan

HOROSCOP Horoscop 23 octombrie 2020. Taurii trebuie să fie mai rezervați decât de obicei și să vorbească mai puțin

Știrileprotv.ro Avertisment dur din partea experților. Suntem în pragul unei duble epidemii

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii