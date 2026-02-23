Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă, împreună pe aceeași scenă

Actriță, om de televiziune, pasionată de muzică, Giulia este nerăbdătoare să urce pe scena Selecției Naționale: „Pentru mine, Eurovision este un spectacol care uneşte prin muzică. Simt că am fost aleasă să prezint acest show pentru că voi aduce un plus de rafinament, emoţie autentică, sclipire și un aer internaţional, dar şi acea energie care creează conexiune și magnetism. Este un moment în care devenim parte din ceva mai mare decât noi, iar acum este timpul să construim împreună un show de neuitat. Mă simt profund onorată.”

„Eurovision este unul dintre reperele esenţiale pentru muzica românească – o scenă pentru talente noi şi pentru artişti care au ceva important de spus în industria muzicală locală și europeană. Tocmai de aceea am acceptat să fac parte din acest show şi să contribui, chiar şi cu o mică parte, la un moment important pentru un artist român și pentru România, ulterior, în finala de la Viena”, mărturiseşte Daniel Nuţă, unul dintre cei mai vizibili actori români ai actualei generații, pregătit să intre în atmosfera Eurovision.

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

Daniel NuțăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

Cine este Giulia Nahmany

Giulia Nahmany este o actriță de talie internațională, remarcată pentru forța sa scenică, magnetismul natural și feminitatea sofisticată care îi definesc prezența.

Și-a început cariera de la o vârstă fragedă în televiziune, iar ulterior a prezentat propria emisiune la TVR, experiență care i-a consolidat naturalețea în direct și conexiunea autentică cu publicul. A studiat la Londra și și-a aprofundat pregătirea în actorie, urmând diverse cursuri în școli din Marea Britanie și din Statele Unite, construindu-și astfel un parcurs artistic internațional. De-a lungul carierei, a colaborat cu regizori precum Michael Damian, Horațiu Mălăele și Adrian Sitaru, fiind implicată în producții distribuite la nivel global.

Debutul său ca producător și protagonist în lungmetrajul Love by Design, unde a jucat alături de celebra Jane Seymour („Dr. Quinn”), i-a adus un premiu la Newport Beach Film Festival din California. Recent, a finalizat un nou proiect semnat de un regizor internațional premiat, alături de actori de notorietate globală.

Prin eleganță, magnetism și o prezență captivantă, Giulia Nahmany transformă fiecare apariție într-un moment memorabil.

Cine este Daniel Nuță

Daniel Nuță este unul dintre actorii români ai generației tinere care s-a remarcat prin proiectele internaționale pe care le-a realizat, dar și local, prin proiectele cinematografice și de televiziune.

Daniel este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București la arta actorului, dar și masterand al Masterului de Producție de Film la aceeași universitate.

Debutul său în televiziune a fost în 2016, cu un rol în serialul american Tyrant (produs de FX), apoi Daniel a construit o carieră diversă și consistentă atât în plan național, cât şi internațional.

Interpretarea lui Vlad Ţepeş în sezonul 2 al docudramei Rise of Empires: Ottoman – o producție Netflix vizionată la nivel global, i-a consolidat notorietatea în afara României. Ulterior, a avut un rol important în producția House of David, sezonul 2, realizată de Amazon Prime.

Pe lângă cariera de actor, Daniel și-a extins implicarea în domeniu și ca producător de film unde urmează să realizeze mai multe proiecte de film și serial.

„Cazul Samca", primul fake true crime românesc, transformă hărțuirea din școli într-o anchetă cu miză socială. Regizorii filmului „Cazul Samca": „Ar fi bine să nu transformăm suferința în spectacol"
Exclusiv Interviu
Știri România 17:00
„Cazul Samca", primul fake true crime românesc, transformă hărțuirea din școli într-o anchetă cu miză socială. Regizorii filmului „Cazul Samca": „Ar fi bine să nu transformăm suferința în spectacol"
Fenomenul fizic care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge
Știri România 15:01
Fenomenul fizic care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite", sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare"
Stiri Mondene 17:00
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite", sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare"
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Stiri Mondene 16:56
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Politică 12:52
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
