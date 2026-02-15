Lista celor 12 finaliști ai Selecției Naționale

Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România. Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial, la o diferență considerabilă față de celelalte trei rămase în cursa pentru calificarea în finală.

Până duminică, 15 februarie, ora 19.00, publicul a putut viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Amintim faptul că joi seară, 12 februarie 2026, TVR a anunțat cine sunt cei zece finaliști ai Selecției Naționale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.

La Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro au fost aflați finaliștii deciși de Juriul Selecției Naționale.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”) sunt aleșii juriului care vor putea fi urmăriți în Marea Finală, miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

România intră în semifinala internațională Eurovision 2026 pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

Alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.





