De Florian Gheorghe,

Când nu se află pe scenă, rockerul Ovidiu Anton se bucură de liniștea casei sale de la țară, aflată la circa 30 de kilometri de București, în comuna Giurgiu. Artistul a renunțat la apartamentul de la oraș pentru o fermă în toată regula, unde îi poate oferi fiicei sale șansa de a crește într-un mediu sănătos, cu hrană bio. Campionul absolut la selecțiile Eurovision are propria canisă și zeci de păsări. Pe lângă confortul unei case spațioase, Ovidiu Anton se bucură zilnic de lapte proaspăt de la cele trei capre, cărora le-a găsit și nume: Marga, Reta și Cristina. În plus, are zilnic la dispoziție ouă proaspete, friptură din găină de curte, rață, bibilică și curcan, iar din peisaj nu lipsesc opt câini.

Bogdan Negroiu, cel care în urmă cu 20 de ani făcea furori cu prima trupă de reggae din România, a ales viața la țară. Artistul nu a dispărut din activitate, ci s-a retras o perioadă în liniștea satului, pentru a pregăti o revenire cât mai sonoră. Bogdan și-a construit o casă în Comuna Măgurele din apropierea Bucureștiului, o casă ecologică, ce se bazează pe energie verde, muzicianul fiind un cunoscut activist de mediu.

Alexandru “Sandu” Pop , actor la Teatrul de Comedie din București, este cunoscut în satul Plătărești, Călărași, drept Văru Săndel, după personajul etno muzical pe care îl interpretează. Sunt trei ani de când a lăsat bulevardele Bucureștiului pentru ulița satului, căci tot la țară a copilărit. “M-am născut în satul Lozna, Sălaj, un loc magic, iar la Plătărești, Călărași, satul unde am ales să mă mut, am reușit să refac și să simt confortul pe care îl simțeam în copilărie, la țară. Am curte mare, fântână, cuptor, vecini frumoși”, ne spune mândru actorul școlit de George Ivașcu și regretatul Emil Hossu.

Văru Săndel petrece în propria-i curte cu soția și Maria Dragomiroiu

După ce a colindat lumea în lung și-n lat, Gheorghe Zamfir, supranumit” regele naiului”, s-a întors în locul unde s-a născut și a copilărit: Găești, Dâmbovița. Mai precis, în satul Cobia, aflat la 10 kilometri de Găești. Aici are o frumoasă casă-muzeu și o curte plină de câini, maestrul și Nicoleta, soția sa, fiind mari iubitori de patrupede.

A acompaniat cu propria trupă elita soliștilor din perioada de aur a muzicii ușoare, a avut turnee în multe colțuri ale lumii, a compus zeci de șlagăre. Este responsabil de coloana sonoră a filmului ”Nea Mărin Miliardar”, de piesa Mihaelei Runceanu ”De-ar fi să vii”, dar și de singurul album al lui Gil Dobrică. După 35 de ani în Capitală, Alexandru Vilmanyi s-a mutat în comuna Recea Cristur din județul Cluj, unde duce o viață discretă alături de soția sa, fosta solistă Sanda Vilmanyi, alături de care a cântat 25 de ani. Artistul ș-a ridicat o casă rustică, meșterită în mare parte de mâna sa, la rindea și se bucură de o mică livadă, plus propria grădină și seră de zarzavaturi.

Născut și crescut la țară, după ce a văzut întreg mapamondul și și-a ridicat case în Cluj-Napoca și București, Dorel Vișan s-a întors la origini, în satul ardelean Teușeni. Aici are o gospodărie de 3000 metri pătrați. ”E locul de unde-mi trag energia și unde simt că trăiesc cu adevărat. Vedeți, ne-am îndepărtat ne natură, zicem noi, pentru civilizație, și nu e sănătos”, ne spune actorul și poetul, în vârstă de 82 de ani.

Om al muzicii populare, Aurel Tămaș se întoarce des la moșia sa, din Borșa, Jud Cluj, unde face pălincă și se îngrijește de pomii fructiferi pe care i-a sădit cu mâna lui.

Aurel Tămaș (centru) își face propria-i pălincă

În vârstă de 82 de ani, la finalul unei cariere extenuante de artist, Benone Sinulescu duce o viață simplă, într-o comună de lângă Arad (Bârzava) de unde provine soția sa. Preocuparea actuală a unuia dintre cei mai iubiți artiști români din ultima jumătate de veac este să-și aprovizioneze cămara cu produse obținute din legumele pe care le cultivă în grădină. De altfel, murăturile sale sunt la mare căutare între prieteni.

Actorul Dragoș Bucur și soția sa, Dana Nălbaru, au ales să-și crească copiii într-un mediu liniștit și mai puțin poluat, în apropiere de Balotești. Situată aproape de pădure și lac, locuința lor este înconjurată de pomi fructiferi și are o mică grădină, unde cei doi cultivă legume.

Dincolo de luminile scenei, Petre Geambașu, unul dintre cei mai cunoscuți șefi de orchestră din Europa, duce o viață liniștită la Săftica, unde a cumpărat, în urmă cu ani buni, o generoasă proprietate. Aici se îngrijește de cei patru Shar Pei ai săi și are chiar și propria sală de repetiții.