De Halloween nu lipsesc niciodată din program cele mai bune filme horror. Demoni, vampiri ori vrăjitoare transformă producțiile în lungmetraje stranii cu un deznodământ neașteptat și extrem de interesant. Pregătește-ți cele mai frumoase costume de Halloween și intră în lumea personajelor de speriat. Descoperă ce filme poți vedea pe Netflix anul acesta pentru sărbătoarea de Halloween 2020.

Filme Netflix pentru Halloween 2020

Alive

Filmul numai bun de urmărit în seara de Halloween prezintă un bărbat rămas singur încuiat în casă, complet izolat, care nu poate cere ajutorul nimănui din jur. Totul se complică atunci când un virus periculos atacă orașul, iar el trebuie să găsească o cale de ieșire, însă totul în jurul lui pare fără nicio rezolvare.

Alive trailer

A Babysitter’s guide to Monster Hunting

Povestea începe cu Kelly Ferguson, o elevă care acceptă să fie bonă în noaptea de Halloween. Nimic nu este neobișnuit până aici, însă acțiune începe să devină de speriat atunci când aceasta este recrutată de o organizație de bone care îi protejează de monștri pe copiii care au puteri speciale.

A Babysitter’s guide to Monster Hunting trailer

Cadaver

Vei urmări cum, după un dezastru nuclear, unei familii sărmane și înfometate i se promite o masă copioasă, însă totul contra participării lor la o piesă de teatru. Totul pare ușor de făcut, însă piesa de teatru se ține într-un hotel, acolo unde mai mereu membrii publicului dispar. Povestea devine cu adevărat înfricoșătoare pe parcursul filmului.

Cadaver trailer



Hubie Halloween

Filmul de Halloween 2020 îl are în prim plan pe Hubbie, un tip deloc prea popular din Salem, Massachusetts. Acesta este un personaj extrem de bun la suflet, însă destul de speriat să să aibă grijă de siguranța orașului în noaptea înfricoșătoare de Halloween.

Hubie Halloween trailer

Rebecca

O tânără foarte îndrăgostită și fascinată de noul ei soț decide să meargă la reședința impunătoare a familiei soțului pe care tocmai l-a cunoscut. Un tânăr extrem de galant, dar care ascunde multe despre trecutul său, iar Rebecca, tânăra liniștită, va trebui să lupte împotriva fantasmei primei soții.

Rebecca trailer

The Babysitter: Killer Queen

Când credea că totul se liniștește și revine la normal, la doi ani după noaptea din iad, Cole ajunge să trăiască un nou coșmar: viața de liceu. Demonii din trecutul său nu l-au părăsit, ba chiar sunt în continuare dornici de sânge, iar asta nu pare să fie deloc pe placul său.

The Babysitter: Killer Queen trailer

The Binding

Vei urmări povestea unei tinere care merge în vizită la mama logodnicului său în Italia, iar aici începe o adevărată aventură de speriat, deoarece femeia trebuie să lupte împotriva unui blestem care se abate asupra fiicei sale.

The Binding trailer

The Paramedic

Este un film pe care trebuie neapărat să-l urmărești în noaptea de Halloween. Angel, un tânăr care ajunge într-un scaun cu rotile din cauza unui accident nefericit, decide că este timpul să se răzbune. El este pregătit să se confrunte atât cu cei care l-au trădat și l-au adus în acest punct, cât și cu femeia care l-a părăsit atunci când avea cea mai mare nevoie de ea.

The Paramedic trailer

Vampires Vs. The Bronx

Un film ce merită urmărit împreună cu gașca de prieteni în noaptea specială de Halloween 2020. Vei vedea povestea unui grup de prieteni din Bronx care decid că este timpul să lupte pentru a-și salva cartierul de o bandă de vampiri.

Vampires Vs. The Bronx trailer

Nobody Sleeps in the Woods Tonight

Ai văzut vreodată cum un grup de tineri încearcă să scape de dependența de tehnologie? Ei bine, trebuie să urmărești filmul care îți prezintă un grup de adolescenți ce decid să participe la o tabără de reabilitare, pentru a scăpa de presiunea tehnologiei. Aici, lucrurile nu se desfășoară tocmai așa cum ei au sperat, deoarece o forță sinistră încearcă să-i scoată din joc pentru totdeauna.

Nobody Sleeps in the Woods Tonight trailer

His House

Un cuplu de refugiați, scăpați cu greu din Sudanul de Sud măcinat de război, încearcă să-și construiască o nouă viață și să se adapteze într-un oraș mic englez. Însă, ei nu știu că și aici vor fi încercați, deoarece orașul este bântuit de forțele răului, iar toate planurile lor vor fi date peste cap.

His House trailer

The Day of the Lord

Un film cu o acțiune înspăimântătoare, deoarece un preot pensionat, bântuit de propriile păcate, este atras din nou în lumea întunericului, deoarece un prieten are nevoie de ajutorul lui pentru a o ajuta pe fiica sa posedată.

The Day of the Lord trailer

Seriale de urmărit pe Netflix

Ratched

Un serial nou pe Netflix care apare sub forma unei reinterpretări a poveștii clasice din “One Flew Over the Cuckoos Nest”. Este un serial de dramă psihologic unde o vei putea urmări pe asistenta șefă psihotică a instituției de boli mintale, care este pusă în fața unor experimente înspăimântătoare pe care medicii le efectuează pacienților.

Ratched trailer

La Revolution

Un serial ce poate fi urmărit de acum pe Netflix și care aduce în prim plan povestea reimaginată a revoluției franceze. Viitorul inventator al ghilotinei descoperă o boală care îi poate face pe aristocrați să ucidă oamenii de rând, iar de aici începe adevărata aventură.

La Revolution trailer

Oktoberfest: Beer & Blood

Atunci când un ambițios berar își construiește o berărie cu mult efort și brutalitate, tot ce își dorește este să domine unul dintre cele mai profitabile evenimente, respectiv Oktoberfest. Bineînțeles că de aici pornesc o serie de aventuri și întâmplări înfricoșătoare, însă Curt Prank nu renunță la visul său.

Oktoberfest: Beer & Blood trailer

The Haunting Of Bly Manor

Este producția bazată pe povestirile cu fantome ale lui Henry James, care provine tot de la creatorii serialului The Haunting of Hill House.

The Haunting Of Bly Manor trailer

To The Lake

Când un virus ucigaș lovește Moscova, scapă cine poate. Filmul spune povestea unui grup de supraviețuitori care fuge în pustietate, pentru a se proteja, dar acolo se confruntă direct cu amenințarea bolii și a hoților. Intervin o serie de probleme între supraviețuitori și toate evenimentele iau o cu totul altă întorsătură decât cea așteptată.

To The Lake trailer

Netflix pentru copii și familie pentru Halloween 2020

A Go! Go! Cory Carson Halloween

Un film potrivit pentru întreaga familie, mai ales pentru cei mici. Acțiunea veselă a celor trei prieteni, Matei, Chrissy și Freddie este foarte interesantă și mai ales dulce, deoarece ei își doresc să se aventureze într-o tură de oraș pentru a vâna toate dulciurile pregătite de acest Halloween.

A Go! Go! Cory Carson Halloween trailer

Starbeam: Halloween Hero

Un film cu o poveste emoționantă în care Supersteluță și Boost vin cu câteva soluții ingenioase pentru a recupera toate dulciurile pe care lacomul căpitan Barbă-Pește le-a furat anul acesta de Halloween.

Starbeam: Halloween Hero trailer

Super Monsters: Dia de Los Monsters

Într-o adevărată paradă, supermonstruleții sărbătoresc Dia de los Muertos în orașul natal al Videi, împreună cu întreaga ei familie. Aici se întâlnesc o mulțime de prieteni mai vechi, dar și noi monstruleți care încep o sărbătoare pe cinste.

Super Monsters: Dia de Los Monsters trailer

The Last Kids on Earth: Book 3

Împreună cu familia poți urmări filmul pentru Halloween care îi prezintă pe cei patru prieteni care trăiesc pe picior mare împreună cu monștrii aliați. Totul este aproape perfect în viața lor, până când Jack începe să se teamă tot mai mult de faptul că un radioemițător le-ar putea pune capăt distracției. Aventura lor continuă pe cele mai nebănuite căi.

https://www.youtube.com/watch?v=tOBLOeRm5E8

The Worst Witch: Season 4

Mildred și Ethel sunt două fete cu puteri magice care concurează pentru onoarea de a deveni șefe. Amândouă sunt puternice și nu se lasă ușor în fața încercărilor care le împing să-și dovedească chiar și cele mai ascunse puteri.

The Worst Witch: Season 4 trailer

Filme și seriale pentru Halloween

1922

In the Tail Grass

Gerald’s Game

Chilling Adventure of Sabrina

The Order

Death Note

Psycho

A Nightmare on Elm Street

Halloween

