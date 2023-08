În weekend, Loredana Groza a făcut spectacol în cadrul Festivalului Mamaia, acolo unde, la sfârșitul reprezentației a făcut un gest neașteptat în fața lui Horia Moculescu. După ce au interpretat împreună piesa „Și dacă”, artista s-a așezat în genunchi, spre uimirea compozitorului și a tuturor celor prezenți.

Horia Moculescu: „Eu am dorit să fiu pe scenă”

„Este mai mult decât un guru al muzicii românești. Îți mulțumesc, Horia”, a mai spus Loredana Groza. Momentul l-a uimit pe Horia Moculescu, care, într-un interviu pentru Playtech, a reacționat: „Poate că, da, a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar, nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”.

Pentru aceeași sursă, el a vorbit și despre apariția lui în cadrul Festivalului Mamaia 2023. „Am participat la Festivalul Mamaia, nici nu mă prea cunoșteam cu cine m-a invitat ca să susțin un recital, dar nici nu mă prea interesa.

Alții au lipsit, au fost orgolii, inițial au fost alți organizatori, apoi, după licitație, au venit alții, cu alți artiști. Cine a lipsit din orgoliu sau din oricare alt motiv a trădat muzica ușoară românească. Eu am dorit să fiu pe scenă, zeci de ani la rând am reprezentat muzica ușoară românească.

Când să mai vin? Poate că anul viitor nu îl mai prind, nu știe nimeni nici ce se va mai întâmpla mâine. Angela Similea a refuzat să vină pentru că ea nu mai dorește să urce pe scenă, a anunțat asta de mult timp. Eu m-am simțit bine, să știți, au fost trei seri superbe!”, a încheiat el.

Horia Moculescu iese din ce în ce mai rar din casă

Horia Moculescu ține la sănătatea lui, astfel că evită să iasă din casă și încearcă să se protejeze de caniculă. Compozitorul, în vârstă de 86 de ani, verifică zilnic prognoza meteo pentru a vedea când poate ieși din casă fără să aibă probleme. „Nu ies din casă, dar m-am uitat cum va fi vremea. Astăzi au fost 25 de grade, am ieșit puțin. La 39, 40 de grade nu se poate, nu mai suport căldura.

În casă sunt înconjurat de toate ventilatoarele, iar aerul condiționat este pornit nonstop”, a spus compozitorul pentru Playtech Știri.

Horia Moculescu nu se plictisește în casă, pentru că muzica îi ocupă tot timpul. El compune de fiecare dată când are inspirație, iar vecinii nu sunt deloc deranjați să-l audă atunci când cântă la pian. Compozitorul locuiește în aceeași casă de 50 de ani și niciodată nu a primit plângeri din cauza gălăgiei. „Am posibilitatea să compun digital, există tehnologie, dar eu cânt la pian.

Sunt în acest bloc de 50 de ani, dar nimeni nu mi-a bătut vreodată în perete sau la ușă. Oamenii îndrăznesc, lumea îndrăznește orice, dar nu cred că am deranjat. Lumea nu a bătut pentru că poate le place, poate mă respectă. Deocamdată nu mi s-a întâmplat. Să dea Dumnezeu să nu mi se întâmple niciodată!”.

