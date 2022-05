Muzică și Filme „House of the Dragon”, primul prequel „Game of Thrones”, apare în august. Trailer-ul oficial a fost lansat De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Vineri, 06 mai 2022, 12:39

Trailer-ul oficial al serialului „House of the Dragon”, primul prequel „Game of Thrones”, a fost lansat. Se știe că producția va apărea pe HBO și HBO Max pe 22 august 2022.