„Nu mi s-a permis timp de opt luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo.

Nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, niciuna dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare… Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat.

Nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept «tipica româncă», au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine! Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult”, spune Mihaela Rădulescu, printre altele, în mesajul postat în mediul online.

După ce au văzut ce a scris vedeta pe internet, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au comentat în emisiunea „Follow us”, difuzată de Kanal D de luni până vineri, de la ora 08.00, ce a trăit Mihaela Rădulescu în ultimele opt luni.

„Deci opt luni Mihaela nu a călcat pe acolo. Deci femeia n-a cerut nimic. Știa foarte bine, nu avea de ce să perceapă la un moment dat… Deci ea a trebuit să dovedească că e cana ei, că e pixul ei, că e geanta ei… Deci ea n-a avut permisiunea să intre în casele respective să-și ia femeia hainele, lucrurile ei, papuceii… Ei probabil au intrat în casele respective, peste lucrurile ei. Mi s-a făcut pielea de găină, efectiv.

Familia lui Felix efectiv i-a interzis Mihaelei accesul în casele lor. Nu i-au permis să-și ia bunurile, lucrurile… Acum zice ea aici că în momentul în care în sfârșit a primit permisiunea… Eu nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta. Ce faci, pui bodyguarzi la ușă? Nu lași femeia să intre în propria ei casă, chiar dacă nu e pe numele ei în acte? Sau poate că este, nu știu… Dar oameni suntem”, a spus Ilinca Vandici în direct la TV.

„Nefiind pe numele ei…”, au fost și cuvintele rostite de Teo Trandafir.

Mihaela Rădulescu a mai dezvăluit și că familia lui Felix Baumgartner a angajat împotriva ei trei avocați, în timp ce ea doar voia să-și recupereze lucrurile personale din casele în care a locuit alături de fostul ei partener.

 
„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest bărbat incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc și un alt șoc paralel. Există prea multe știri false și bârfe legate de Salzburg, așa că aceasta este versiunea mea de realitate. Cea despre care am ales să tac complet timp de opt luni.

Nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit.

Timp de opt luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani… Sunt ultima persoană care își dorește o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca: «Hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm trei avocați împotriva ei, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți plătiți din recordurile și munca lui Felix»!

Toate limitele decenței au fost depășite, iar ceea ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit «permisiunea» să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează”, a mai scris vedeta în mediul online.

