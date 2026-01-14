Diana Munteanu nu încetează să le pună inimile pe jar urmăritorilor săi. Asistenta de la Neatza a ales să ignore temperaturile scăzute din România și s-a afișat în costum de baie, chiar în zăpadă. Videoclipul publicat pe rețelele sociale a stârnit reacții spectaculoase din partea fanilor, care s-au arătat surprinși și încântați de îndrăzneala vedetei.

Proaspăt întoarsă din Maldive, unde costumele de baie au fost nelipsite, Diana Munteanu a păstrat aceeași atmosferă de vacanță, demonstrând că pentru ea, sezonul rece nu reprezintă un impediment în a-și etala formele impecabile. În imaginile postate, vedeta TV stă pe un șezlong, savurându-și cafeaua în mijlocul iernii, iar zăpada care o înconjoară contrastează spectaculos cu costumul de baie.

„La cererea voastră, ca de obicei, am ieșit să beau cafeaua pe șezlong, în mijlocul iernii“, a scris Diana Munteanu la descrierea videoclipului.

Diana Munteanu, criticată după ce s-a pozat în costum de baie

Diana Munteanu a ales să își petreacă Revelionul în Maldive, unde a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanță. Vedeta a apărut în costume de baie sumare, fotografiile fiind realizate pe plajă și în zonele de relaxare ale resortului.

Imaginile cu vedeta de la Antena 1 au strâns rapid numeroase reacții din partea urmăritorilor. O parte dintre fani i-au apreciat silueta și forma fizică, mai ales în contextul în care vedeta are 47 de ani. Alții însă au avut opinii critice legate de apariția sa în costum de baie.

Printre mesajele pozitive se regăsesc comentarii care îi laudă aspectul natural și felul în care arată: „Ești printre cele mai frumoase persoane publice, dar dacă aveai vreo 10 kg în plus erai perfectă.” „Adevărată femeie, arăți super!” „Cum poți arăta la vârsta ta? Maxim 30 de ani. Așa da! Ești superbă.”

„Ce femeie frumoasă, naturală, arăți super, Diana, ești de admirat. Multă frustrare și invidie în jur, dar tu ești oricum o femeie cu caracter și nu bagi în seamă răutățile. Ești foarte, foarte frumoasă. Să ai un 2026 superb, așa ca tine.”

Pe de altă parte, au existat și comentarii critice, unii internauți considerând că imaginile sunt prea îndrăznețe: „Ai 47 de ani… mi-ar fi rușine să pozez așa (chiar dacă arăți bine). Copilul tău de 15–16 ani ce zice, apropo?”.

