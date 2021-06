Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează. Ce doi vor părăsi România în curând. „Voi fi acolo ca soția lui Ilie”

„Sâmbătă am fost la o mânăstire dragă sufletului meu și de acolo a plecat totul. A plecat din interiorul meu această decizie.

Ilie are mare nevoie de mine. Probabil că-mi voi retrage cererea de divorț. În astea șase luni noi ne-am petrecut mai tot timpul împreună. O să mă întâlnesc cu avocata mea și o să-mi retrag cererea de divorț”, a declarat Ioana Simion, la Antena Stars.

Ioana a mai spus că nu poate să îl știe pe fostul tenismen singur, motiv pentru care, vineri, îl va însoți la Paris în calitate de soție a lui.

„Am primit o invitație la Roland Garros, voi fi acolo ca soția lui Ilie. Vreau să fiu lângă el. Eu nu pot să fiu lângă familia mea și să-l știu pe Ilie singur.

Eu vreau să am liniște, nu vreau certuri și scandaluri. E mai bine pentru mine și Ilie. Eu nu am uitat acel eveniment din luna ianurie, l-am iertat și am trecut peste, încerc să fie cel mai bine și pentru mine și pentru el, e exact ce simt acum’, a mai spus Ioana Simion.

