Ioana Năstase a decis să spună adevărul după scandalul cu soțul ei. „O ploaie de palme. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia”

„Este o prostie ce s-a scris, cum că motivul conflictului ar fi fost Nick Radoi. Nu, eu sunt un om cu coloană vertebrală, care ştie să pună punct între trecut şi prezent.

Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii.

Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată.

O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia

Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă.

Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a spus Ioana pentru Click!

