Irina Rimes a cântat alături de artist, iar invitații au fost impresionați de duet. Acum, ea a oferit primele declarații despre interpretarea lor muzicală.

„Eu respect orice fel de manifestare muzicală atâta timp cât interpretarea este de calitate. Muzică este despre emoție, nu despre categorii.

De-ai fi tu salcie la mal’ este o piesă veche românească și face parte din identitatea națională a poporului, îmi face mare plăcere s-o cant ori de câte ori am ocazia.

Am cântat cu plăcere această melodie cu Adrian , la invitația acestuia, fără prejudecăți, fără ezitări din perspectiva că cineva ar putea să mă numească manelistă. Văd în Adrian un muzician excelent și pot să fac abstracție de orice atunci când e vorba de talent”, a spus Irina Rimes, potrivit Viva!

Irina Rimes și Adi Minune au făcut show în fața celor prezenți

Duetul dintre Irina și Adi nu doar că a făcut deliciul publicului prezent la eveniment, dar toți s-au îngrămădit să-i dea bani Irinei pentru prestația depusă, obicei care se întâmplă la nunțile cu lăutari.

Deși Adrian Minune a avut o contribuție serioasă la interpretarea piesei îndrăgitei Mihaela Mihai, cântărețul a refuzat categoric banii, redirecționându-i pe cei cu dare de mână către Irina.

Dacă la început s-a arătat ceva mai timidă, nefiind obișnuită cu un astfel de tratament, spre finalul interpretării, Rimes cânta cu banii în mână.

Abia la final a încercat să refuze bancnotele care continuau să vină din toate părțile, însă mesenii au instat până când artista a acceptat să ia de la toată lumea.

