Irinel Columbeanu, detalii neștiute din căsnicia cu Monica Gabor. De ce a fost numită „Scorpia de Izvorani”. „I-am spus de mai multe ori”

„Da, au schimbat-o (banii – n.r.), la modul în care a ajuns să fie poreclită «Scorpia de Izvorani», în modul în care se purta cu ceilalți care o deserveau pe ea, gen fetele care o machiază la prezentări. Da, au schimbat-o.

Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare.

Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de «power» (n.r. – putere).

Este adevărat că au fost prietene de ale mele care au observat acest aspect într-un stadiu mai incipient. Anna (n.r. – Lesko) mi-a povestit ce a văzut în backstage-ul unui eveniment din acest punct de vedere”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit Click.

„Monica Gabor a fost pradă mai ușoară. Divorțul a fost grăbit prin niște metode expuse chiar în acest volum de altfel (n.r. – Chintesența).

Fetele cu care am fost surprins în acel jacuzzi au fost plătite să ajungă acolo. Am auzit teorii care spunea că poate Monica a fost în spatele acestei înscenări.

Au fost atâtea teorii că nu cred că aveți dv. minute. Eu mai mult decât să le dau afară și să le explic unde este poarta, ca să plece spre nord în orașul Brașov, de unde erau, cu propria lor mașină, deși nu înțelegeam cum puteau să conducă că erau bete amândouă, ce altceva să fi făcut.

În legătură cu ceea ce s-a întâmplat sau mai bine zis cu ce nu s-a întâmplat eu am încercat să-i explic Monicăi punct cu punct, să fiu cât mai explicit. Nu m-a crezut. M-a durut că s-a lăsat păcălită atât de ușor”, a mai povestit Irinel în cadrul podcastului.

GSP.RO „Să o întrebe pe soția dânsului cine sunt”. Dan Șucu, înțepat de un important om de afaceri din România

Playtech.ro ȘOC! Țara din Europa în care va urma la război, după ce Rusia termină cu invazia din Ucraina. Declarațiile făcute la Davos

Observatornews.ro Zâmbitori și plini de speranță: Ultima fotografie de grup a copiilor ucişi în masacrul din Texas. Mărturia terifiantă a unui coleg

HOROSCOP Horoscop 26 mai 2022. Capricornii sunt în plină revoluție în familie, pornită de ei și continuată de alții sau invers

Știrileprotv.ro Liderul cecen Ramzan Kadyrov: Ucraina este deja o problemă închisă. Sunt interesat de Polonia

Orangesport.ro Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"

PUBLICITATE Sânziana Negru: „Asta înseamnă timeless – reinterpretare.”