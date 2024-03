În weekend, miliardarul Mukesh Ambani a organizat o superpetrecere, unde a anunțat nunta fiul său. Rihanna a întreținut atmosfera la eveniment și s-a zvonit că a fost plătită cu o sumă între 5 și 9 milioane de euro pentru mai puțin de o oră de show. La petrecere a fost invitat și Salman Khan, unde a făcut un show de excepție. Mulți s-au întrebat de ce Iulia Vântur a lipsit de la petrecerea celui mai bogat om din India și au speculat că s-ar fi despărțit de Salman Khan.

Artista a venit pentru câteva zile în România, după ce a avut un spectacol în Dubai. Iulia Vântur a dorit să își vadă familia, astfel că a lipsit de la petrecerea unde s-au adunat toți bogații lumii. Invitată în emisiunea moderată de Cătălin Măruță la PRO TV, Iulia a vorbit și despre petrecerea organizată de miliardarul Mukesh Ambani pentru fiul său și viitoarea lui soție.

„Ambani e un tip foarte fain, cu picioarele pe pământ”

De asemenea, artista a precizat că iubitul ei, Salman Khan, are nevoie tot timpul de pază. Iulia Vântur a vorbit și despre familia artistului de la Bollywood și a dezvăluit că aceștia zilnic ajută oamenii.

„Nunta secolului, peste tot unde te uitai, numai imagini și știri despre asta. E o petrecere ca să anunțăm nunta. Îți dai seama ce o să fie la nuntă? Ambani e un tip foarte fain, cu picioarele pe pământ. Întregii familii îi pasă de clasa de jos, ajută. Are afaceri peste tot, în orice domeniu. (…) E în iulie nunta. Sper să nu fie exact de ziua mea.

„De regulă, familia Ambani circulă cu foarte multă pază. La fel și Salman Khan”

Sunt foarte, foarte mulți oameni. De regulă, familia Ambani circulă cu foarte multă pază. La fel și Salman. Eu am crezut prima dată că e o fiță, dar e o nevoie. Pentru că fanii câteodată, din dorința de a fi cât mai aproape de el… îl acaparează în așa fel încât pot să și-l rănească. Îți dai seama, 30 și ceva de ani de actorie, în care efectiv a făcut ceva pentru oamenii de acolo, inclusiv cu fundația lui. Zilnic părinții lui semnează cecuri de zeci de mii de euro pentru operații”, a spus Iulia Vântur.

„De fiecare dată când vin în țară, mi se spune că m-am despărțit”

Fosta prezentatoare TV și-a dorit să vină pentru câteva zile în România pentru a-și vedea familia. Iulia Vântur a precizat că este bine cu Salman Khan, în ciuda zvonurilor apărute. A ținut să precizeze și faptul că nu a fost ignorată de iubitul ei la un eveniment, ba chiar el o invitase, fiind un eveniment organizat de familie.

„Avem lucruri mai importante de vorbit. A confirmat? De fiecare dată când vin în țară, mi se spune că m-am despărțit. N-am voie să vin să-i văd pe mama și pe tata? Ne-am obișnuit, suntem în vizorul public. Îți dai seama, dacă tot am venit în România, să se spună ceva.

A, și aparent m-a și ignorat la un eveniment la care, culmea, m-a chemat. Noi glumim acum, să ne înțelegem. Hai să nu dăm mai mult. (…) Noi suntem foarte bine. Plec mâine înapoi. (…) Am văzut-o pe mama. L-am văzut pe tata. M-am încărcat cu energie.

Am avut show la Dubai și dacă tot am fost mai aproape, am zis să vin. Eu plănuiam să-i chem pe ai mei acolo, doar că până la urmă n-au mai putut, cățelușul meu e foarte bătrân și au zis să mai stea acasă. Vin cam la trei-patru luni”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

