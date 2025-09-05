Evenimentul a marcat prima apariție oficială a cuplului regal după vacanța de vară, iar Kate a atras toate privirile cu noua ei podoabă capilară: părul deschis la culoare, cu șuvițe luminoase de vară, coafat lejer într-un blowout cu cărare laterală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Speculațiile despre noul look au început încă din august, când Prințesa a fost surprinsă la o slujbă în apropiere de Castelul Balmoral, alături de William și copiii lor – Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani). Razele soarelui au scos atunci în evidență nuanțele aurii, total diferite de brunetul cu care Kate s-a afișat la Wimbledon, în iulie.

Kate Middleton și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer

De-a lungul anilor, Prințesa a experimentat cu diverse stiluri – de la breton și șuvițe luminoase, până la straturi scurte. În 2017, chiar a donat în secret șapte centimetri din părul ei organizației „Little Princess Trust”, care realizează peruci pentru copiii bolnavi de cancer, potrivit people.com.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Schimbarea vine într-un moment important din viața lui Kate. După ce, în martie 2024, a dezvăluit că urmează un tratament împotriva cancerului, Prințesa a anunțat recent că a finalizat ședințele de chimioterapie și se află în remisie. În ianuarie, în cadrul unei vizite la Spitalul The Royal Marsden, Kate mărturisea unei paciente că nu a fost nevoită să folosească „cold cap” – un sistem de răcire a scalpului care reduce căderea părului în timpul chimioterapiei. „Pentru ea să-și piardă părul, atât de iconic, ar fi fost groaznic. Toată lumea îi adoră părul”, a povestit ulterior pacienta.

Vizita la grădinile recent transformate ale Muzeului de Istorie Naturală a avut o semnificație aparte, Kate fiind o susținătoare declarată a activităților în aer liber. Chiar și ploaia i-a prins zâmbitori pe Prințul și Prințesa de Wales, care au interacționat cu un grup de elevi în cadrul evenimentului.

Apariția a venit la doar o zi după ce cei trei copii ai cuplului regal s-au întors la școală, marcând începutul unui nou an, dar și o revenire spectaculoasă a Prințesei în viața publică, cu un look complet nou.