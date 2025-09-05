Evenimentul a marcat prima apariție oficială a cuplului regal după vacanța de vară, iar Kate a atras toate privirile cu noua ei podoabă capilară: părul deschis la culoare, cu șuvițe luminoase de vară, coafat lejer într-un blowout cu cărare laterală.
Speculațiile despre noul look au început încă din august, când Prințesa a fost surprinsă la o slujbă în apropiere de Castelul Balmoral, alături de William și copiii lor – Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani). Razele soarelui au scos atunci în evidență nuanțele aurii, total diferite de brunetul cu care Kate s-a afișat la Wimbledon, în iulie.
Kate Middleton și-a donat părul pentru copiii bolnavi de cancer
De-a lungul anilor, Prințesa a experimentat cu diverse stiluri – de la breton și șuvițe luminoase, până la straturi scurte. În 2017, chiar a donat în secret șapte centimetri din părul ei organizației „Little Princess Trust”, care realizează peruci pentru copiii bolnavi de cancer, potrivit people.com.
Schimbarea vine într-un moment important din viața lui Kate. După ce, în martie 2024, a dezvăluit că urmează un tratament împotriva cancerului, Prințesa a anunțat recent că a finalizat ședințele de chimioterapie și se află în remisie. În ianuarie, în cadrul unei vizite la Spitalul The Royal Marsden, Kate mărturisea unei paciente că nu a fost nevoită să folosească „cold cap” – un sistem de răcire a scalpului care reduce căderea părului în timpul chimioterapiei. „Pentru ea să-și piardă părul, atât de iconic, ar fi fost groaznic. Toată lumea îi adoră părul”, a povestit ulterior pacienta.
Vizita la grădinile recent transformate ale Muzeului de Istorie Naturală a avut o semnificație aparte, Kate fiind o susținătoare declarată a activităților în aer liber. Chiar și ploaia i-a prins zâmbitori pe Prințul și Prințesa de Wales, care au interacționat cu un grup de elevi în cadrul evenimentului.
Apariția a venit la doar o zi după ce cei trei copii ai cuplului regal s-au întors la școală, marcând începutul unui nou an, dar și o revenire spectaculoasă a Prințesei în viața publică, cu un look complet nou.
