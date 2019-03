În urmă cu doi ani, Ileana Ciuculete se stingea pe patul de spital, pradă unei boli necruțătoare, descoperită cu numai câteva săptămâni înainte.

În aceeași lună, regretata artistă urma să facă nunta de argint. Iar pentru asta apelase la ajutorul nașei sale de cununie, Doina Belu.

În loc de organizarea fericitului eveniment, femeia avea să-i facă însă parastasul. Nașa sa a fost cea care a gătit pentru toată lumea și a împărțit, printre altele, nu mai puțin de o mie de sarmale, la masa de pomenire. De atunci, i-a făcut colivă de fiecare dată, de sărbători sau de Sâmbăta morților.

Tot Doina Belu s-a ocupat și de pomenirea lui Ion Dolănescu, decedat în urmă cu zece ani. Femeia este as în bucătărie și a ajutat familia regretatului rapsod să gătească la parastase sau să facă pachete.

”De fiecare dată am făcut colivă și i-am pomenit, dată fiind legătura care a fost între noi. Pentru parastasul de zece ani al Ion Dolănescu, Dragoș o să împartă doar la biserică. Era greu de făcut mâncare de post și să venim cu oalele după noi. Pentru Ileana, în acest an nu am mai făcut nimic. Cornel nu a mai luat de mult legătura cu noi”, a declarat Doina Belu pentru Libertatea.