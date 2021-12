Actorul trece printr-o perioadă destul de dificilă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Liviu Vârciu a ajuns zilele trecute la un spital privat, unde i s-a pus o perfuzie. El nu se simțea deloc bine, iar după ce a încercat toate tratamentele pe care le știa, a decis să meargă la spital.

Ieri, Liviu Vârciu a mers din nou la o clinică, acolo unde a făcut un RMN, sperând să descopere cauza care îi provoacă starea de rău. „Oamenii aceștia muncesc și de 1 Decembrie. Fac și RMN acum. Ceva, ceva trebuie să am”, a spus prezentatorul TV.

De câteva zile, Liviu Vârciu se confruntă cu o răceală groaznică, iar acesta nu știe ce să mai facă să-i treacă. Iubita lui îi este alături în aceste momente și se bucură că analizele pe care le-a făcut până acum au ieșit bune.

Liviu Vârciu s-a testat de COVID-19

După ce a fost externat, actorul a ținut să precizeze că nu are COVID-19, pentru că s-a testat și rezultatul este negativ. „Am fost la spital, mi-au pus o branulă și mi-au făcut o perfuzie. Uite cum arăt după o perfuzie, extraordinar! Bine… am dat și 20 de milioane (n.r. – 2.000 de lei). Gluma e glumă, dar e groasă. Nici filtrul nu mă mai ajută. Eu am fost la spital, după cum știți, toată ziua am făcut perfuzii și e în casă o supărare. (…) Măi fraților, am fost la spital, m-am simțit rău. COVID nu am, pentru că sunt cu testul negativ, la plămâni mi-am făcut o radiografie și sunt bine. Respir un pic mai prost pentru că am o răceală foarte puternică și tușesc”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.



