„Cât am înjurat, nu vreau să zic unde am fost. Am fost la Constanța, era unul cu un grătar în față, cu niște vită. De vita japoneză știam că nu ai cum să te apropii că e scumpă. I-am zis să ne taie și nouă, eram șase persoane.

Eu cu finii mei și niște prieteni. I-am spus să ne taie și nouă, au fost șase porții. M-am gândit cât să coste, că era 45 lei//100 de grame. 19 milioane am dat, vă dau cuvântul meu de onoare. Am nota de plată”, a spus el la TV, potrivit VIVA!

Liviu Vârciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Anda Călin și au împreună doi copii, o fetiță și un băiat. Până acum, actorul și iubita lui nu au decis să facă pasul cel mare.

„O dată ce ai doi copii… Am tot vorbit chiar înainte de a face primul copil, dar de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Am aflat că sunt însărcinată, am avut o preconcepţie de a face nuntă gravidă, după care am vrut să mă axez pe fetiţă, a venit pandemia. Însă acum nu mi se pare o necesitate într-o relaţie. Când va fi, nu va fi ceva extravagant, va fi doar pentru noi şi atât”, a spus recent Anda Călin.

