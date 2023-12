Loredana Groza a ales să împărtășească cu fanii săi, în podcastul lui Mihai Morar, motivele care au stat în spatele deciziei sale de a părăsi „Vocea României” în anul 2018, un moment care a șocat industria media din România. Solista, care a fost prezentă în juriul emisiunii timp de șapte ani, a ales să dezvăluie adevăratele motive ale acestei decizii radicale.

„Nimic nu este pentru totdeauna. Suntem într-o continuă mișcare, este o altă posibilitate de fiecare dată, trebuie să mergem întotdeauna pe drumul acesta, să nu dai la o parte posibilitățile, să nu rămâi blocat.

E simplu să rămâi într-o casă, să fii comod și să spui că e suficient. Dar de asta sunt ușile, ca să ieșim pe ele.

A fost neașteptată plecarea mea, pentru că a venit într-un moment interesant, dar eu am avut mereu parte de schimbări radicale, niște mutări total imprevizibile pe multe planuri. Făceam de 7 ani «Vocea României»”, a declarat Loredana Groza, în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar.

„Mi-am dat seama că mă învârt în cerc, nu evoluez și mă învârt în aceeași direcție”

Potrivit Loredanei, schimbările semnificative în structura de conducere a PRO TV au fost declanșatorul plecării sale din emisiune. Decizia fostului patron al postului, Adrian Sârbu, de a părăsi televiziunea, împreună cu o serie de oameni-cheie din echipa PRO TV, a avut un impact major asupra artistei.

„Nu mă mai regăseam, nu mai era nimeni din cei de la început acolo! Toată lumea voia să o ia în toate direcțiile și în ciuda acestei mișcări haotice care se crease, am zis că trebuie să rămân acolo, dar după doi ani mi-am dat seama că mă învârt în cerc, nu evoluez și mă învârt în aceeași direcție.

Nu mai simțeam acea energie, vibrație, dorință comună. Nu mai era nimeni la PRO TV, dintre cei care au construit și au fost acolo de la început”, a explicat artista motivele pentru care a părăsit PRO TV, potrivit Click!.

„M-am realizat în foarte multe lucruri, de când am venit la Antena 1”

După despărțirea de PRO TV, Loredana Groza a găsit rapid un nou drum în televiziune și a mers la rivalii de la Antena 1, unde a semnat pentru două emisiuni de succes, „Next Star” și „X Factor”.

„Când a venit propunerea Antenei, Next Star și X Factor am zis de ce nu. Dacă oricum acolo, sentimental, lucrurile nu mai erau cum fuseseră și simțeam că nu mă mai regăsesc am zis să încerc asta, e o posibilitate și să încerc ceva nou.

De ce să stau pe aceeași șină de tren? Și a fost o mișcare extraordinară. M-am realizat în foarte multe lucruri, de când am venit la Antena 1. Televiziunea o să rămână, este un alt fel de entertainment”, mai spus Loredana Groza.

