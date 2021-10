Lorelei Bratu de la „Asia Express” a spus ce greutate și înălțime are. „Ani de zile m-am chinuit să slăbesc”

Lorelei Bratu de la Asia Express susține că are 1,65 cm și o greutate de aproximativ 90 de kilograme, transmite viva.ro. E mândră acum de cum arată și nu mai încearcă să slăbească. „Au fost ani de zile în care m-am chinuit să slăbesc, am ținut toate dietele de pe lumea asta și am fost la zeci de nutriționiști și săli de sport. Cred că aș putea scrie jurnale motivaționale și cărți de nutriție. Eram convinsă că în momentul în care voi fi slabă, toate problemele mele vor dispărea că prin magie și că voi fi cea mai fericită femeie de pe lumea asta.

Până într-o zi în care m-am oprit din vâltoarea asta, mi-am dat seamă că am un corp diferit, că nu voi arăta niciodată ca fetele din reviste și că asta nu mă face cu nimic mai prejos. Am încetat să mai aștept să slăbesc pentru a face toate lucrurile pe care mi le doream. M-am simțit liberă și am început să trăiesc. Poți să fii grasă și fericită, să știi!”, a spus Lorelei Bratu, pentru sursa citată mai sus.

E originară din Galați

Lorelei Bratu are 32 de ani și este originară din Tecuci, județul Galați.

Lorelei a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative SNSPA. Ea nu a urmat o carieră în direcția studiilor sale, ci este antreprenor. „În general, iau viata cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant “da” la o vacanţă prelungită pe banii altora.

Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie. Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. De vis va fi!”, a declarat Lorelei înainte de plecarea în competiție.

