Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată între Giulia Nahmany și Gabi Toader, după ce au ieșit de la Ferma. “Numai noi știm câte discuții de suflet am avut”

“Legătura între mine și Gabi a fost, din prima, una de apropiere. Noi am fost bandiți și așa vom rămâne mereu.

Poate unii telespectatori consideră că am dezamăgit prin faptul că nu am rămas uniți până la finalul emisiunii, dar, din păcate, am avut niște momente pe care nu le-am gestionat la timpul lor și asta ne-a făcut să ajungem în această situație.

Gabi a avut grijă de mine în pădure și mereu îi voi fi recunoscătoare pentru asta.

Da, voi păstra legatura cu el, evident că da! Numai noi știm câte discuții de suflet am avut și câte momente frumoase am împărtășit.

Dincolo de ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, eu și cu Gabi mereu vom rămâne prieteni”, a spus Giulia Nahmany pentru Click!

În ceea ce privește trăirile, Giulia Nahmany a ținut să sublinieze că întreaga experiență a fost de-a dreptul înălțătoare!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

“A fost pentru mine o experiență de redescoperire de sine și mă bucur că am avut șansa să îmi depășesc limitele cu adevărat.

De asemenea, Giulia Nahmany a ținut să precizeze că nu a plecat din Ferma cu niciun sentiment de supărare față de vreun concurent. De aceea, și-ar dori să păstreze legătura cu fiecare concurent, a mai subliniat vedeta.

Citeşte şi:

Surprizele unui studiu internațional. Românii mai predispuși să creadă în conspirațiile despre COVID sunt cei cu studii superioare

Cinci frați din Vaslui împart un telefon pentru lecțiile online și își fac temele la lumina lanternei: “Ştiţi ce mi-aş dori eu?! Să am lumină, să nu mai fug la vecinul să încarc telefonul”

Vânzătorul de fete. Povestea traficantului care făcea negoţ online: “Salut, am o fată de 23 de ani, independentă. Te interesează?”

PARTENERI - GSP.RO Asta e „libertatea” care a dus la ruptura dintre Raluca și Walter Zenga?! Ce poze a „scăpat” pe net soția antrenorului

PARTENERI - PLAYTECH Gheorghe Dincă, violat și mutilat în pușcărie. Nevasta lui, chemată de urgență

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2020. Capricornii caută consolare pentru supărările din ultima perioadă

Știrileprotv.ro Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni