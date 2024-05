După ce Mara Bănică a postat recent pe rețelele de socializare un mesaj în care aduce acuzații grave familiei Sterp, mama Geta a reacționat. De asemenea, jurnalista a postat pe contul său de Facebook o presupusă conversație pe care a avut-o cu Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, despre viitoarea ei soacră.

„Cât stau eu în picioare să fac mâncare la cioban, carne, piure, cartofi prăjiți, la piață în fiecare zi și numai mâncare gătită, plăcinte, clătite cu urdă, dar ce nu la fac eu? Noi le facem mâncare, dar țigări, dar bere, vai câte le dăm pe lângă salariu!

Dar poate Mara Bănică să țină o turmă de oi? Mara Bănică, săraca, nicio pisică nu poate să țină! Nu poate sta cu mine de vorbă că o scuip pe gură! O mahalagioaică, a trăit numai din scandaluri… Merge Culiță să o dea în judecată. Păi Culiță a câștigat și cu România TV. Ăștia fac niște afirmații…”, a declarat mama Geta pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări REPORTAJ | Pulsul campaniei în comuna din Mehedinți unde doi foști soți candidează la primărie: „Să mai conducă și muierile! Că poate mai țin și cu muierile! Că oamenii nu țin decât cu oamenii!”

„Eu simt în inima mea de mamă că Iancu va câștiga Survivor All Stars”

Marea finală de la Survivor All Stars are loc pe 30 mai, iar mama Geta simte că fiul ei, Iancu, va câștiga show-ul de la PRO TV. Mama fraților Sterp a vorbit și despre conflictul pe care Zanni l-a avut cu Jador, iar acum cei doi se pregătesc să lanseze o melodie împreună.

„Dar ce s-au înjurat Jador cu Zanni, ca la ușa cortului, acum ei s-au împăcat tot pentru voturi. Ei nu scot piesa până nu văd cine câștigă, ascultă-mă pe mine! Eu simt în inima mea de mamă că Iancu va câștiga. Noi nu suntem disperați după bani, chiar e o nimica pentru noi ăia 100.000 de euro.

Pe noi ne interesează să fim oameni. Noi nu ne-am bătut joc de nimeni. Așa să își bată joc Dumnezeu de mine și de copiii mei cum ne-am bătut noi joc de cineva”, a spus mama Geta pentru sursa mai sus-menționată.

Culiță Sterp o dă în judecată pe Mara Bănică

Culiță Sterp a reacționat după acuzațiile care au fost aduse familiei lui. De asemenea, artistul susține că respectiva conversație între Mara Bănică și Daniela Iliescu este una falsă, iar iubita lui nu ar fi purtat niciodată o discuție de acest gen cu jurnalista.

„Doamna Mara Bănică, cine sunteți dvs. și ce vă reprezintă de vă permiteți să vorbiți așa despre familia mea? Să aduceți acuzații atât de grave și de false, mai false și mai nereușite decât operațiile dvs.! Plus de asta vă permiteți să faceți conversații false între dvs. și «Daniela», nu vă e rușine? Nu știu dacă știți, dar eu recent am mai câștigat două procese cu televiziunile la care «lucrați» dvs., ce mai e un proces în plus și cu dvs.? O să ne vedem în instanță pentru toate afirmațiile grave și false pe care le-ati adus la adresa noastră!”, i-a transmis Culiță Sterp Marei Bănică, pe rețelele de socializare.

Urmărește-ne pe Google News