Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, mama Geta a spus că nu bagă mâna-n foc pentru fidelitatea lui Culiță. „Culiță cam repede și-a luat zborul și eu m-am bucurat pentru el. Chiar m-am bucurat. Pentru că umbla din pasăre în pasăre și e mai bine să ai pasărea ta. Iancu e trup și suflet doar pentru o femeie. Bag mâna în foc la orice oră. Pentru Culiță nu bag mâna… Dar eu îmi doresc. Și tot timpul am lucrat la chestia asta și l-am rugat foarte mult dintotdeauna. Pentru că i-am spus că nu duce, te duce la…”, a spus mama Geta, în direct la PRO TV.

„Nu băgați mâna în foc în trecut. Acum e altfel!”, a intervenit Cătălin Măruță. „Nu bag nici acum mâna în foc…”, a răspuns rapid mama lui Culiță Sterp, astfel că prezentatorul s-a lăsat păgubaș: „Am încercat să-l scot!”.

Mara Bănică a publicat o conversație cu Daniela Iliescu

Pentru că se apropie finala Survivor All Stars, Mara Bănică și-a exprimat susținerea față de Zanni și a avut cuvinte dure la adresa familiei Sterp. De asemenea, jurnalista a publicat pe rețelele de socializare o conversație pe care a avut-o cu Daniela Iliescu despre mama Geta.

Mara Bănică: Eu nu știu cum de o suporți. Eu făceam circ zilnic cu ea. Pune-o la punct ca să nu te pună ea și să-l întoarcă și pe Culiță împotriva ta că vrăjitoarea este în stare. Mimozele ei de copile râd ca tutele la ce scoate mama lor pe gură. Eu dacă aveam așa mamă o pocneam peste gură.

Daniela: Nici pocnită nu își mai revine. Crede-mă că i-a făcut Culiță și scandal urât şi tot degeaba. Măcar el ţine cu mine mereu, dar așa a zis şi el… e neputincios, ce să îi facă, să o ia la bătaie? Mie mi-e milă şi de el sincer… că e între noi. Și la TV e o variantă cenzurată de-ale ei.

Mara Bănică: Dar se vede că e o femeie rea și le aşează şi pe împrăştiatele alea de-a dreapta ei. Să-și vadă de oile ei şi să nu o mai frece pe la televiziuni. Îl face de râs pe fii-su, ce dracului tot vrea? Ești frumoasă, cuminte și cu bun simț. Ea voia una care îi sufle în c*r, să-i sufle fetele.

După ce mesajele dintre Mara Bănică și Danielia Iliescu au ajuns pe internet, fanii i-au scris iubitei lui Culiță Sterp, care a spus clar și răspicat că nu își dorește să fie târâtă în niciun scandal, potrivit wowbiz.ro. Mai mult, aceasta susține că acea conversație în care vorbea despre mama Geta nu este nimic altceva decât o făcătură.

„Primesc o grămadă de printuri şi vă rog să mă scutiți de circul ăsta pentru că nu voi da curs niciunei provocări. S-a ajuns mult prea departe, toată lumea își dă cu părerea și interpretează eronat ceea ce se întâmplă.

Cei care mă urmăriți de câțiva ani, știți că în trecut am mai avut un episod asemănător, când cineva a publicat o conversație falsă pe care ar fi avut-o cu mine. Tot ce am avut de zis, am spus acum 2 zile pe story.

Iar orice am comentat pe TikTok e încă acolo pentru ca îmi asum şi pentru ca am luat-o sub forma de glumă fără să mă gândesc ca se va ajunge la așa ceva. Ştiu ce se încearcă și mai ales DE CE. Trebuie doar să vă prindeți și voi”, a fost mesajul transmis de mama copilului lui Culiță Sterp pe rețelele de socializare.

