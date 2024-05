Înainte de marea finală de la Survivor All Stars, care va avea loc pe 30 mai, Mara Bănică a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care își arată susținerea față de Zanni și aduce acuzații grave familiei Sterp. Ulterior, jurnalista a postat o conversație între ea și Daniela Iliescu, unde vorbeau despre mama Geta.

„De-a lungul anilor am făcut subiecte cu oameni schingiuiți de această familie, ciobani bătuți crunt, neplătiți cu anii, scuipați și umiliți, tratați ca niște sclavi. Când au scăpat de calvarul trăit, au venit să povestească, marcați pe viață. Așa cum au schingiuit câini, au schingiuit la propriu și oameni. Am văzut-o pe mama acestor Sterpi la Măruță. Faptul că pare haioasă prin accentul simpatic și zâmbetul larg, în opinia mea nu îi acordă circumstanțe pentru că a crescut niște animale. Pun ștampile pe ce spun acum și chiar știu ce spun. Nu-mi place ipocrizia. Nu-mi plac oamenii falși. Nu-mi plac oamenii care au impresia că pot prosti pe oricine cu o glumiță ieftină cu teme mioritice la propriu, legate de brânză”, a scris Mara Bănică în mediul online.

Culiță Sterp a reacționat după acuzațiile care au fost aduse familiei lui. De asemenea, artistul susține că respectiva conversație între Mara Bănică și Daniela Iliescu este una falsă, iar iubita lui nu ar fi purtat niciodată o discuție de acest gen cu jurnalista.

„Doamna Mara Bănică cine sunteți dv. și ce vă reprezintă de vă permiteți să vorbiți așa despre familia mea? Să aduceți acuzații atât de grave și de false, mai false și mai nereușite decât operațiile dv.! Plus de asta vă permiteți să faceți conversații false între dv. și «Daniela», nu vă e rușine? Nu știu dacă știți, dar eu recent am mai câștigat două procese cu televiziunile la care «lucrați» dv., ce mai e un proces în plus și cu dv.? O să ne vedem în instanță pentru toate afirmațiile grave și false pe care le-ati adus la adresa noastră!”, i-a transmis Culiță Sterp Marei Bănică, pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat mama Geta la acuzațiile făcute de Mara Bănică

Mama lui Culiță și a lui Iancu Sterp a fost contactată de jurnaliștii de la viva.ro după ce Mara Bănică a postat pe Facebook declarațiile respective. Mama Geta nu a vrut să discute foarte mult pe acest subiect.

„Sunt la piață, nu pot vorbi. În cazul Marei Bănică, ce să spun decât că atât o duce capul. Atât poate. Atât pricepe ea…”, a declarat mama Geta pentru sursa mai sus-menționată.

Ce relație are Daniela Iliescu cu familia lui Culiță Sterp

Daniela Iliescu a mărturisit că nu a avut niciodată o relație foarte apropiată cu mama iubitului ei, însă întotdeauna a respectat-o. Iubita lui Culiță Sterp a ținut să precizeze că ea a primit o altfel de educație din partea părinților ei.

„O să discut puțin despre relația mea cu familia lui Culiță. O să încep prin a vă spune că nu am avut niciodată o relație super apropiată și super perfectă, dacă se poate spune așa. (…) Noi avem program diferit, suntem diferiți prin felul nostru de a fi. Eu sunt crescută într-un fel, ei sunt crescuți altfel, avem mentalități diferite și poate din asta, pur și simplu, în unele aspecte nu ne potrivim ca și gândire.

Asta nu înseamnă că nu ne apreciem unii pe alții, că nu ne iubim, că nu ne vizităm și cică nu ne suportăm, nu este vorba despre asta absolut deloc, doar că da, nu suntem super apropiați și mi se pare că este absolut în regulă, nu spune nimeni că trebuie să fii într-o relație cu partenerul tău și să ai o relație perfectă și cu familia lui”, a mărturisit Daniela Iliescu pe TikTok.

