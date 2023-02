Maria Speranța a vorbit despre cel mai delicat moment cu care s-a confruntat, în relația mamă-fiică. „Cred că a fost când m-am mutat de acasă, când am plecat în străinătate și mi-am luat valijoara și m-am dus singură și a trebuit să învăț lucruri la care mă ajutau ei în trecut.

Trebuia să le fac singură, nu o mai aveam pe mama acolo să mă ajute să gătesc, să mă asigur că este mereu casa curată, pentru că mama mereu spune când veneam acasă că veneam la all inclusive, pentru că nu trebuia să gătesc, nu trebuia să spăl. Mă duceam la cumpărături, aveam o viață destul de frumoasă.

Cred că acesta a fost cel mai greu moment când stăteam pe telefon și ea încerca să-mi explice cum se face ciorba de văcuță, cum trebuie făcută mămăliga foarte bine sau de ce orezul meu cu lapte nu a ieșit cum trebuia să iasă.

Atunci a arătat foarte multă răbdare și a arătat acest spirit de mamă luptătoare ce vrea să știe că fiica ei este bine și că se descurcă.

De atunci am învățat rețetele, am luat și cărțile ei de bucate, le-am avut cu mine la facultate. Am zis: trebuie să le am, trebuie să fie acolo, dacă nu știu ce să fac, voi deschide la un moment dat o pagină și voi găsi sigur ceva bun de făcut”, a declarat Maria, pentru Impact.

