Din luna ianuarie, Mariana Moculescu nu a mai plătit chiria la apartamentul din centrul Bucureștiului în care locuiește. 370 de euro avea de achitat lunar, însă din activitatea ei de freelancer și din OnlyFans, nu a mai câștigat bani, așa că a ajuns să aibă restanțe.

Două săptămâni i-a dat proprietara timp pentru a achita chiria, dar Mariana Moculescu nu a avut noroc să-și găsească încă un job și nu a făcut rost de bani. Astăzi urmează să fie dată afară din apartament, după cum a anunțat chiar ea la Antena Stars.

„Mă dă peste cap faptul că nu pot fi corectă. Sunt un om corect și am dat cu plăcere întotdeauna banii. M-am bucurat chiar să îi dau acești bani, pentru că aici locuiam eu și nu vreau să îi creez niciun fel de probleme. Nu vreau să fac rău nimănui, chiar dacă în toți anii aceștia am vorbit pentru că au fost niște lucruri care, la vremea aceea, mi s-au părut foarte nedrepte”, a declarat Mariana Moculescu, la emisiunea „Un Show Păcătos”.

Aflată în această situație delicată, ea i-a cerut prima dată ajutorul lui Horia Moculescu, fostul ei soț. El i-a sugerat să își găsească un job. „Dacă pot să i-l satisfac, i-l dau. Și i-am zis că dacă eu o ajut acum, la două zile iese pe post și începe să vorbească despre mine toate măscăriile. Dar tot o ajut.

Toată viața mea am ajutat-o și toată viața m-a vorbit urât. Eu o ajut, dacă pot. (…) Nu are la altcineva la cine să apeleze. Păcat este că nu a știut cum să păstreze posibilitatea de a apela la mine permanent. Îmi pare rău. Nu sunt nici eu un sfânt și nu pot da mai mult decât pot. Dacă pot să o ajut, o ajut”, a declarat Horia Moculescu.

De ce Horia Moculescu nu o primește pe Mariana la el

Pentru o altă ediție a emisiunii lui Dan Capatos de la Antena Stars, Horia Moculescu a declarat că i-a sărit în ajutor Marianei Moculescu, spunând că e exclus ca aceasta să locuiască din nou cu el. I-a căutat o casă, dar fără succes, așa că o ajuta să își găsească un loc de muncă. „Mi-a dat Mariana telefon de mai multe zile să mă avertizeze că va ajunge în această situație. În ceea ce privește posibilitatea revenirii ei aici este de nediscutat din nenumărate motive.

Eu vreau să mai trăiesc câteva luni, eventual un an, așa, și m-ar aduce în stări de nervi unde eu nu pot să răspund, că eu nu pot să dau într-o femeie. Mariana recunoaște că are probleme majore psihice, spune că e sub tratament. Mai e încă ceva. E greu de intrat aici, are o datorie destul de mare pentru întreținerea de aici, buna mea credință s-a manifestat către Mariana nespunând ce știe despre ea niciunde, dar spre disperarea colocatarilor noștri, care sunt de vârsta mea vreo 80%. M-am oferit, și azi am avut o ultimă discuție cu Mariana. (…)

Am convenit cu ea că nu are nevoie de casă la ora asta, casa vine automat dacă ea are o slujbă. Are nevoie de o slujbă, domnul Capatos. Ea îmi explica mie că e aptă pentru mai multe lucruri. (…) Ea, având în vedere că a mai funcționat la Antenă, foarte bine a fost ca prezentatoare de știri. (…)

Acum, ce se întâmplă, vorba ei, are voce, cred că e fonogenică, dicție bună, e o fată cultivată. Eu deja vorbesc cu niște prieteni, dar am pățit un lucru foarte neplăcut, un prieten mi-a zis că nu vrea pentru că toată lumea știe ce scandal face Mariana. (…) Eu încerc, vorbind cu prieteni de-ai mei, să vedem, primele zile i-am căutat casă, dar degeaba, i-am zis că îi trebuie o slujbă”, a declarat el.

