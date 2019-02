Meghan Markle, petrecere pentru bebeluș la New York. Opulență și vedete una și una | FOTO

Meghan Markle a avut parte de o petrecere surpriză, organizată de prietenele sale apropiate, la New York. Acestea au pus la cale o petrecere pentru bebelușul pe care Ducesa de Sussex urmează să-l aducă pe lume. Meghan Markle se află în cea de-a șaptea lună de sarcină.

Meghan Markle s-a cazat la luxosul hotel The Mark din new York, acolo unde a avut loc și petrecerea.

Cu mult înainte de petrecre, la hotelul respectiv au început să sosească aranjamentele florale, de culoare roz, și multe alte decorațiuni pentru petrecere.

La eveniment au participat vedete una și una, în jur de 15 persoane apropiate de oția Prințului Harry al Marii Britanii. printre acestea s-au numărat Jessica Mulroney, Amal Clooney, soția celebrului actor George Clooney, jucătoarea de tenis Serena Williams, SAbigail Spencer, Sarah Rafferty și Priyanka Chopra.



Toată lumea a venit încărcată de cadouri pentru Meghan Markle și viitorului ei bebelu. Marea absentă de la petrecere a fost mama lui Meghan Markle, Doria Ragland. Unul dintre cadourile pe care Meghan Markle le-a primit la hotelul The Mark a fost un pătuț pentru bebeluș Babyletto Hudson 3 ein 1, al cărui cost este de 380 de dolari.

„Meg se va întoarce în Marea Britanie cu o mulțime de obiecte pentru camera bebelușului, dar și cu multe hăinuțe”, a dezvăluit o sursă din apropierea Ducesei de Sussex.

„Călătoria la New York a fost o ocazie pentru Meghan de a se întâlni cu prietenele sale și de a petrece timp împreună în orașul pe care ea îl iubește atât de mult. Poate că această vizită la New York a fost o surpriză pentru mulți, însă Meghan plănuise vizita în America de câteva luni”, a spus o sursă din apropierea lui Meghan Markle pentru Bazar USA.

Petrecerea pentru bebeluș a fost organizată de Amal Clooney și Serena Williams. Jucătoarea americană de tenis este cea ca a achitat costurile pentru eveniment. Serena Williams este fidelă hotelului The Mark, unde Gran Penthouse Suite costă 75.000 de dolari pe noapte, fiind cea mai scumpă cameră de hotel din Statele Unite.

Serena Williams este înnebunită după restaurantul The Mark´s by Jean Georges, care are două stele Michelin.

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, așteaptă primul lor copil, după ce s-au căsătorit în luna mai a anului trecut. Meghan Markle, Ducesa de Sussex, urmează să nască în primăvara acestui an.

