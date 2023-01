Găinușă, care lucrează la radio după ce și-a dat demisia de la Prima TV, de la „Cronica cârcotașilor”, a recunoscut pentru playtech.ro că l-au surprins declarațiile lui Șerban Huidu, care a spus la Kanal D că „da, îmi lipsește de când a plecat (n.r. – Mihai Găinușă îi lipsește). Problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu-Găinușă în televiziune nu prea făcuse nimeni și mi-e greu să cred că se va întâmpla”.

Prezentatorul nu a văzut emisiunea în care fostul lui coleg și prieten a fost invitat, dar îi mulțumește lui Șerba Huidu pentru tot ce a declarat. „N-am văzut emisiunea, că la ora aia dorm. Dar m-a surprins plăcut și îi mulțumesc.

În privința unei revederi, cum zice românul: never say never. Dacă vreodată Andreea Marin o să facă o ediție aniversară a emisiunii «Surprize-Surprize», cred c-o să rupă audiența cu povestea noastră. Aia, da, revedere!”, a mărturisit Găinușă.

Șerban Huidu și Mihai Găinușă nu mai lucrează împreună din 2014

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au făcut o echipă bună pe micul ecran, însă relația lor de prietenie s-a stricat și au ajuns să nu își mai vorbească. În anul 2014, Mihai Găinușă a ales să se retragă de la „Cronica Cârcotașilor”, după 14 ani de activitate. Dorința lui de a pleca de la emisiune a avut loc după un conflict pe care l-a avut cu Șerban Huidu, acesta fiind principalul motiv pentru care el a renunțat la show-ul de la Prima TV: „Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Șerban nu era capabil”.

„Da, îmi lipsește de când a plecat. Problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu-Găinușă în televiziune nu prea făcuse nimeni și mi-e greu să cred că se va întâmpla", a spus acesta la „40 de întrebări cu Denise Rifai".

Totodată, el a explicat și care e motivul pentru care s-au certat, s-au despărțit profesional și nu mai vorbesc deloc unul cu celălalt, deși acum câțiva ani erau foarte buni prieteni.

Totodată, el a explicat și care e motivul pentru care s-au certat, s-au despărțit profesional și nu mai vorbesc deloc unul cu celălalt, deși acum câțiva ani erau foarte buni prieteni. După ce Șerban Huidu a făcut accidentul de mașină la Brașov, Mihai Găinușă a preluat atribuțiile lui. Huidu era frustrat când vedea că Mihai Găinușă nu se descurca la fel de bine ca el, iar într-un final, lucrurile între ei s-au stricat și relația lor de prietenie de ani s-a terminat, notează fanatik.ro.

„Povestea este că la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid, din păcate, viața uneori, probabil că s-au acumulat multe frustrări că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări. Într-un final s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușă va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri și îi sunt recunoscător și îmi lipsește”, a explicat Șerban Huidu, la Kanal D.

Șerban Huidu a vrut să se împace cu Mihai Găinușă

În februarie 2022, Șerban Huidu a mărturisit că el a încercat să se împace cu fostul său coleg și l-a sunat în urmă cu doi ani, atunci când emisiunea pe care au prezentat-o împreună aniversa 20 de ani. Mihai Găinușă nu i-a răspuns niciodată la telefon prezentatorului TV, chiar dacă acesta a tot insistat.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”, a declarat Șerban Huidu, pentru Impact.

