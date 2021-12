Prezent în cadrul emisiunii „Star Matinal”, de la Antena Stars, Mihai Trăistariu a fost întrebat ce își dorește de Crăciun. Hotărât, cântărețul a spus: „Eurovisionul”. Așadar, artistul vrea să participe și la ediția din 2022 care va avea loc în luna mai la Torino. „Ar fi a douăsprezecea încercare. (…) Treaba asta e în gena mea, de prin gimnaziu, când eram olimpic, eram cu învățătură multă, lupta pentru premii s-a manifestat și în muzică, am vrut concursuri.

Am fost de șase ori la Festivalul Mamaia, la Cerbul de Aur am fost de două ori. Eu am fost un tip competitiv de când mă știu. Îmi place să mă bat în luptă, nu doar să scot o piesă. Mi se pare puțin pentru potențialul meu. Mi-am lucrat atât vocea asta ca să stau cu ea neexploatată?! (…) Așa că mă reîntorc la Eurovision”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Momentan, Mihai Trăistariu nu are încă o melodie, dar spera ca unul dintre compozitorii cu care colaborează să îi ofere una de succes. „Nu am încă o piesă. Am dat tema mai multor compozitori, eu nu mă pregătesc în ultima secundă. (…) Până pe 19 sunt înscrierile. Dacă nu am o piesă wow, nu mă înscriu”, a mai mărturisit artistul.

Succesul lui Mihai Trăistariu la Eurovision

Au început înscrierile pentru Selecția Națională Eurovision 2022. Compozitorii care doresc să înscrie piese pentru ediția Eurovision România din acest an pot aplica până pe 19 decembrie 2021, transmit organizatorii într-un comunicat oficial.

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. 41 de țări s-au înscris la ediția cu numărul 66 a concursului internațional.

European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite. Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

