Mirela Vaida a povestit faptul că cei trei copii ai ei erau cu ea în mașină atunci când a fost sunată pentru a fi întrebată dacă va deveni din nou mamă, lucru care i-a bulversat pe Carla, Vladimir și pe mezinul familiei, Tudor.

„Ieri m-a sunat o doamnă, când eram în mașina cu toți copiii, pe speaker și au auzit toți copiii că sunt însărcinată.

M-au întrebat dacă le mai vine un frățior sau o surioară. Iar când m-a sunat acea doamnă dacă este adevărat, articolul era deja sus. (…) Nu mai credeți toate balivernele. E foarte clar că nu sunt însărcinată și în ultimii 5 ani n-am mai fost însărcinată!”, a povestit Mirela Vaida, într-un filmuleț postat pe Instagram.

În cadrul emisiunii pe care o moderează, prezentatoarea a apărut cu un cărucior pentru bebeluși și a făcut câteva declarații neașteptate.

„Așa e viața femeii în lume, să procreez, să înmulțească și să crească. Într-adevăr situația este cruntă și văd că s-a aflat, nu știu din ce surse, dar va trebui să vă spun ce se întâmplă cu viața mea în acest moment. Au venit atâtea informații peste mine, articole și telefoane de la oameni care nu m-au sunat niciodată, nu am răspuns nici unuia.

Eu am un instict, când mă duc la cumpărături, când mă opresc în fața unui raft, fac așa (nr. mișcă coșul asemenea unui cărucior de copil), să adoarmă, îți rămâne în ADN. Partea bună când ai mai mici copii este că îți rămân hainele de la cei mai mari. Cel mic poartă roz cât nu a purtat toată viața. Unde mănâncă trei guri, mănâncă și a patra, pentru că oricum îi spuneam bonei că nu mai avem nevoie că ne-au crescut copiii. Eu nu mai merg la masă cu familia, nu mai ies cu toți.

M-am dus la masă cu un copil din trei pentru că ne fac peri albi toți. Ieri a fost ziua copilului mijlociu că nu a fost la școală, am ieșit la masă, iar astăzi am apărut în toată presa. Adevărul îl veți afla doar de la sursă. O să vă spun ce sex are, în câte săptămâni și când se naște. După 3, se crește singur…”,a spus Mirela Vaida., potrivit Wowbiz.