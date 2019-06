Mirela Vaida, mesaj emoționant pentru Alexandru Arșinel. „Dacă azi sunt cât de cât cineva, lui îi datorez în mare parte”

Renumitul actor Alexandru Arșinel își aniversează ziua de naștere în data de 4 iunie. Acesta împlinește 80 de ani. Cu ocazia aniversării artistului, Mirela Vaida a transmis un mesaj plin de emoție pe contul său de Instagram.

Mirela Vaida, alături de Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai mari actori de comedie din România

„Sunt oameni pe care îi întâlnești în viață exact când nu te aștepți! Oameni-”intersecții”, care îți schimbă calea, cursul, viitorul… În 2005 m-am prezentat la concursul de angajare de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, iar Alexandru Arșinel m-a angajat imediat, după ce am cântat ”New York, New York” și, mai ales, ”Trandafir de la Moldova”! ☺️

Așa am dat Dreptul pe muzică și avocatură pe artă! Așa am descoperit cine sunt și ce vreau, cu adevărat! Nu aveam nici notorietate, nici emisiuni tv, nici ”nume”… Nu aveam nimic! Arșinel a crezut în mine, m-a susținut, m-a încurajat și m-a înțeles, când am avut cea mai mare nevoie!

Dacă astăzi sunt, cât de cât ”cineva”, lui îi datorez în mare parte!! Vă mulțumesc, Maestre, pentru zecile de turnee și sutele de spectacole împreună, pentru miile de aplauze de care ne-am bucurat la un loc, pentru faptul că, de multe ori, mi-ați șters lacrimile și m-ați sfătuit căa pe propriul copil! Va mulțumesc, încă o dată, că din cei 80 de ani pe care îi împliniți azi, ultimii 15 i-ați împărțit, artistic și sufletește, și cu mine! La mulți ani!! ??”, a notat Mirela Vaida.

