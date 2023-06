Acum, Misha a vorbit deschis despre mărturisirile fostului ei soț și a afirmat că în momentul de față nu are de gând să își refacă viața.

Connect-R a mărturisit, de asemenea, că nu va dori să cunoască o altă femeie, până când mama fetiței lui nu va da o nouă șansă iubirii, la rândul ei, alături de un alt bărbat. Cei doi au împreună o fetiță, pe Maya.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„E o chestie care vine de la sine, la fiecare dintre noi care va dori să facă pasul ăsta. Momentan, nu e cazul la nici unul dintre noi.

Nu am de gând să îmi refac viața, nu îmi stă gândul la așa ceva. Sunt axată pe carieră, urmează să scot câteva piese și mă axez foarte tare pe treaba asta.

Chiar nu îmi arde de așa ceva în momentul de față. Nu simt nevoie, nici nu aș avea timpul necesar să aloc unei relații. Dacă el va aștepta ca eu să fac pasul ăsta, va avea de așteptat mult și bine”, a spus Misha, pentru antenastars.ro.

„Pentru Maya facem aceste vacanțe, de obicei, mergem în vacanțe în fiecare an de ziua Mayei, pentru că, logic, copilul se bucură de momente petrecute cu ambii părinți. Noi nu am discutat niciodată cu Maya subiecte de genul, este un copil și noi vrem ca ea să își păstreze această puritate de copil. Nu am băgat-o niciodată în subiecte de genul ăsta. Înțelege foarte multe lucruri fără să întrebe”, a mărturisit artista.

Recomandări Cum îndrăznim? Mesajul unui profesor pentru Klaus Iohannis, „care a avut o atitudine de ciocoi”: Nu e adevărat că ați dat ce am cerut!

Declarații neașteptate făcute de Connect-R

Connect-R și Misha s-au căsătorit în anul 2013, iar 5 ani mai târziu, în anul 2018, au divorțat. Despărțirea lor a luat pe multă lume prin surprindere, mai ales că nu se știa că au probleme în căsnicie. Au evitat mereu să vorbească despre motivele separării și au păstrat o relație civilizată de dragul fiicei lor.

Recent, Connect-R anunța că își va lansa prima carte, care se numește „Din livada cu nuci”, unde va spune adevăratul motiv al divorțului. El a început prin a dezvălui că fosta lui soție era obișnuită cu modelul tatălui ei, un bărbat priceput la toate, în schimb, artistul era total opusul. Cântărețul nu era genul de bărbat pe care Misha și-l dorea.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța.

Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine.

Recomandări AFACEREA METROUL. Bacșișul lăsat statului român de „milionarul fără chip”, după ce a solicitat oprirea procesului privind mita de 1 milion de euro cerută pentru deblocarea lucrărilor la metroul din Drumul Taberei

Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat.

Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”, relatează WOWbiz.ro.

Playtech.ro Vedeta HOT de la Antena 1 care a avut o relaţie cu Smiley! A PĂRĂSIT-o pentru Laura Cosoi

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu, după ce a rămas să își crească singură cei trei copii

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Ce salariu are Carmen Iohannis ca profesoară în Sibiu. Soția președintelui încasează mai mult din chirii

Știrileprotv.ro Când intră banii pe cardurile pentru alimente și mese calde. O nouă tranșă din ajutorul guvernamental

Observatornews.ro "Îngerii să te vegheze, Feri". Un om de afaceri din Satu Mare a murit, după ce a intrat cu motocicleta într-un parapet. Acasă, un copil îl aștepta să sărbătorească

Orangesport.ro "Nu am fost invitat, că nu sunt iubit". Reacţia lui Ilie Năstase despre vizita Regelui Charles al III-lea în România. Cu ani în urmă s-au cunoscut: "Mi-a zis că nu ştia că sunt român"

Unica.ro Florin Piersic a răbufnit după incidentul din Cluj! Ce spune despre imaginile în care înjură un cerșetor