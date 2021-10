Recent, Anca Țurcașiu a fost invitată în platoul de la „Vorbește lumea”, unde a vorbit printre altele și despre regimul său alimentar. Vedeta a renunțat să mai consume carne, nu pentru a arăta mai bine, ci pentru faptul că nu-i plăcea. Ea mai consumă din când în când pește.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu în emisiune.

Și-a făcut analizele pentru a vedea dacă totul este în regulă, iar rezultatele au fost foarte bune. Anca Țurcașiu mărturisește că se simte bine cu stilul de viață pe care îl are și nu ar schimba nimic.

„Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. (…) Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seara și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a continuat artista.

Anca Țurcașiu mănâncă la ore fixe

Vedeta, în vârstă de 51 de ani, ține cont de felul în care arată și are grijă să se mențină. Anca Țurcașiu mănâncă la ore fixe și are o singură masă pe zi mai consistentă. Ea a dezvăluit ce se găsește mereu în frigiderul ei.

„Am o singură masă mai consistentă, la care mănânc o salată bogată, cu de toate. Am grijă să am în frigider câte puțin din toate, legume, semințe și ton sau alt pește. Prepar la prânz un castron mare de salată. Durează zece minute. În rest, mă descurc cu alte gustări, fructe, etc. (…) Mâncare multă, la ore fixe. Mic dejun consistent, gustare la ora 11:00, masa de prânz la 13:00 – 14:00, gustare la 16:00 și ultima masă la 17:00. Mănânc 5 mese pe zi. Orice medic îți spune: mănânci și slăbești. Dar trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum. (…) Nimic prăjit, nimic gras, nimic dulce, nimic sărat. Am eliminat complet grăsimile. Cașcavalul și telemeaua nu mai există pentru mine”, a completat atunci.

