Andreea Mantea prezintă acum show-ul matrimonial „Casa iubirii” la Kanal D, emisiune care este difuzată în direct. Vedeta mărturisește că refuză să se uite la emisiunea în care apare și a explicat și de ce. Susține că este foarte critică cu ea, astfel că dacă ar vedea greșelile făcute în timpul show-ului, ea ar fi afectată.

Pe vremea când prezenta „Noaptea Eroilor” alături de Mircea Radu, Andreea Mantea își amintește că mereu stătea și analiza filmările. Atunci, ea lucra cu Valeriu Lazarov și își amintește că acesta o critica foarte tare.

„Eu nu mă uit la mine la televizor niciodată! Nu pot. Nu. (n.r. nu s-a uitat niciodată) Poate mă uitam la început, dar era foarte greu. Fiind în direct, să stau să caut să mă uit la mine nu, exclus. Sunt foarte critică cu mine. Nu cu ceea ce fac sau spun, ci cu postura.

Mă rog, am niște traume legate de treaba aceasta. Am lucrat intens pe partea aceasta. Am prezentat o emisiune, «Noaptea Erorilor» se numea, cu Mircea Radu. După ce se filma ne întorceam în montaj și se analizau filmările. Mi se spunea de către Valeriu Lazarov: «De ce ai deschis gura așa când ai spus bună seara și ți-am văzut și măselele din spate?

De ce stăteai cu piciorul așa ca și cum te-ai plictisit?». Pentru mine a fost foarte greu, mai ales pentru că eram la început. A fost și foarte constructiv. Din acel punct am devenit foarte critică cu mine.

Recomandări Copiii rămași fără un părinte riscă să nu mai ia bursă socială: „Trebuie să le zic că ar primi doar dacă ar rămâne și fără mine?”

Eu sunt și foarte expresivă, dacă cineva zice ceva care mă pune pe gânduri, îmi place sau mă deranjează, am o reacție. Pur și simplu nu pot să controlez lucrurile acestea, oricât mi-aș dori să le controlez, nu pot. Atunci, mai bine nu mă uit! De ce să mă uit? Că îmi pierd timpul!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Andreea Mantea nu vrea să fie actriță

În ultima perioadă, tot mai mulți prezentatori sau artiști fac parte din distribuția filmelor sau a serialelor, însă Andreea Mantea consideră că actoria nu este pentru ea. Prezentatoarea de la Kanal D nu ar accepta niciun rol, deoarece crede că nu s-ar descurca.

„Nu! Nu cred că m-aș descurca. Îmi este foarte greu să rămân într-o notă! Chiar nu pot, dacă nu sunt eu, nu îmi este bine. Nu pot! Aș vrea! Să fie ceva de dragoste, să fie ceva frumos, interesant, intens, cu pasiune, cu secrete, tot felul de lucruri, dar nu aș putea să rămân în nota aia.

Dacă rămân așa? Dacă nu îmi mai revin și rămân în rolul pe care l-am jucat? Nu vreau! Da, este foarte bine așa! (n.r. să rămână la TV) Pot să fiu eu, dacă îmi vine să zâmbesc, zâmbesc, dacă îmi vine să ridic tonul, îl mai ridic, dacă îmi vine să râd, râd, dacă îmi vine să plâng, plâng și aia e!”

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce AFACERI are Spike, noul iubit al Liviei. Cântăreţul a câştigat sume enorme anul trecut

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Iată cum arăta Nina, soția lui Ion Iliescu în tinerețe când locuia în cartierul Crângași

FANATIK.RO Ce fac fiicele lui Corneliu Vadim Tudor la 8 ani de la moartea politicianului: “Înseamnă că este mulțumit de noi”

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de procurori la Crevedia. Ce s-a întâmplat înaintea primei explozii

Observatornews.ro Alt vinovat pentru moartea lui Matei, băiețelul de 3 ani ucis pe o stradă din Brăila. "Șoferița drogată" a făcut schimb de locuri cu soțul ei, după tragedie

Orangesport.ro Cum arată o zi din viaţa lui Gigi Becali. Dezvăluiri din interiorul familiei. ”Mă gândesc unde să-l bag pe Coman, iar dracii dispar” | EXCLUSIV

Unica.ro 'Mi s-a reconfirmat, odată cu anumite bănuieli'. Cătălin Bordea a răbufnit când a văzut pozele cu fosta soție sărutându-se cu Spike