Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” nu are de gând să meargă în Mamaia sau în vreo altă stațiune de pe litoralul românesc. Condițiile și prețurile o fac să aleagă an de an destinații din afara României.

„O să mai plecăm în vacanțe, pentru că trebuie să mergem și într-o vacanță cu copiii, în care o să stăm cel puțin o săptămână la mare. Și la mare, la Mamaia, nu am să merg.

Și nu cred că o să mai ajung vreodată. Pentru că nu are ce să îmi ofere Mamaia, din păcate, nici ca servicii, nici ca nimic altceva. Nu mai vorbim de prețuri. Deci, la banii pe care îi dai în Mamaia, pentru două-trei nopți, te duci liniștit în orice țară caldă și stai o săptămână la ultra all-inclusiv. Așa o să facem și noi. După care, îmi mai propun ca eu și soțul meu să mai plecăm două-trei zile în Italia. Pentru că e țara noastră preferată și ne simțim foarte bine acolo”, a spus vedeta.

Mirela Vaida se împarte între viața de familie și cea profesională. Ea e prezentatoare, dar și soție, mamă. E căsătorită cu Alexandru Vaida și împreună au trei copii, pe Carla, Vladimir și Tudor.

„Mă împart foarte bine. Am un serviciu ca oricare altul și asta am spus-o întotdeauna. Faptul că lucrez la o televiziune nu înseamnă nimic mai mult decât ce face orice alt părinte. Ba dimpotrivă. Nu mi se pare nimic foarte greu.

Îmi place emisiunea de direct, zilnică, îmi plac provocările, directul, îmi place întâlnirea cu știrile, cu oamenii, cu tot ceea ce mă ține în priză și la curent cu ce este important în lume. Am fost într-o vacanță binemeritată și multașteptată. Avem un program foarte bine pus la punct și, odată cu începerea școlii, fiecare își reia activitățile, și știe foarte bine ce are de făcut”, a spus Mirela Vaida, care va reveni pe micul ecran din toamnă, acum este în concediu.

