Viviana Sposub este noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, însă nu toate fetele s-au bucurat să o vadă în platoul emisiunii. Ruxi a spus direct ce crede despre iubita lui George Burcea și a dezvăluit motivul pentru care nu se mai înțeleg, deși înainte erau prietene.

Până acum, fosta concurentă de la „Ferma” nu a reușit să-i impresioneze pe jurați cu ținutele sale și a primit o singură steluță din partea Ralucăi Bădulescu. Ruxi nu a apreciat ținuta aleasă de fosta ei prietenă: „E tânără! Nu ar trebui să se îmbrace așa! E babificată”.

Ruxi și Viviana Sposub de la „Bravo, ai stil! Celebrities” se cunosc de aproximativ 3-4 ani, iar la un moment dat au fost prietene. Relația lor de prietenie s-a încheiat, după ce iubita lui George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a încheiat relația cu un prieten de-al concurentei.

„A umblat cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Petreceau timp împreună. Credeam că ne înțelegem, dar nu ne-am înțeles”, a spus Ruxi.

De ce s-au certat Ruxi și Viviana Sposub de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Concurenta a mărturisit că ceea ce s-a întâmplat între ea și Viviana Sposub a despărțit-o pe ea de prietenul ei, pentru că nu a fost acceptată.

„Nu am răutate în mine, pur și simplu… Ceea ce s-a întâmplat între noi două m-a despărțit perioada aia de prietenul meu, că nu am fost acceptată. Poveștile pot fi împărțite. Poate ce mi-a zis prietenul meu nu e adevărat, dar s-au mai întâmplat și alte lucruri, dar nu vreau să-i fac niciun fel de rău sau s-o atac’, a mai dezvăluit Ruxi.

