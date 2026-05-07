Miercuri, 6 mai, cei care au făcut parte din acea mare echipă au fost invitați la Camera Deputaților, unde a avut loc o festivitate de gală, în cadrul căreia fostele glorii au primit distincții speciale, cu ocazia împlinirii a patru decenii de la cucerirea Cupei Campionilor.

Azi, de la ora 14.00, campionii Europei vor fi prezenți la un eveniment organizat la BNR, unde va avea loc prezentarea în premieră a unei emisiuni numismatice, cu monezi dedicate victoriei de la Sevilla. Pe acestea sunt gravate stema clubului Steaua și Cupa Campionilor Europeni, stilizate.

În aceeași zi, la stadionul din Ghencea are loc meciul CSA Steaua – Sepsi Sf. Gheorghe (play-off Liga 2), care va începe, simbolic, la ora 7.00 PM (19.00).

Biletele au fost de colecție, cu un logo special, cu trofeul Cupei Campionilor, dar și cu poze stilizate ale jucătorilor de atunci.

Festivitatea dedicată generației Steaua ’86 va începe după partida cu Sepsi. Va fi un spectacol de lumini și lasere, va fi difuzat un film cu drumul și rezultatele roș-albaștrilor până la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Un MC va asigura și muzica acestui eveniment, care se anunță unul de excepție.

La festivitate și-au anunțat prezența toți foștii jucători din lotul din campania 1985-1986. Se va ține și un moment de reculegere în memoria marilor dispăruți din acea echipă, jucătorii Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu și Helmut Duckadam, antrenorul Emeric Ienei și președintele secției de fotbal, Ion Alecsandrescu.

Anterior, pe 4 mai, Nicușor Dan, președintele României, a semna un decret de decorare pentru generația Steaua 86 cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Anghel Iordănescu a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor, în timp ce jucătorii din acea echipă au primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, un grad mai mic față de cel primit de Iordănescu.

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor Iordănescu Toma Anghel;

Iordănescu Toma Anghel; Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler Balint Gavril Pele-Gavril, Belodedici Petru Miodrag, Bölöni Ştefan Ladislau, Bumbescu Mihai Adrian-Doru, Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, Lăcătuș Mihai Marius, Majearu Mihai Mihail, Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, Petcu Chirea Ștefan, Pistol Constantin Constantin, Pițurcă Petre Victor, Radu Dumitru Marin, Stîngaciu Costică Dumitru, Stoica Gheorghe Tudorel și Weiszenbacher Ernestin Anton”, a fost comunicatul pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.