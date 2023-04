„Nu e nimeni în viața mea și nici nu vreau să încurc pe nimeni, cred că ăsta e cuvântul. Cred că nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru o relație.

Nu sunt și nu am fost niciodată destul de matur pentru industria asta muzicală, dar cumva am observat că de când am început să ofer tot timpul acestui drum muzical, cumva pot să fiu mai matur în alegerile astea și probabil când o să îmi termin eu acest drum nebun cu muzica și relaționarea cu oamenii din jurul meu, o să îmi găsesc și jumătatea mea și o să am timp să îi ofer timpul necesar pentru o familia corectă.

Eu nu cred că există om, fie bărbat, fie femeie, care pe drumul vieții nu are nevoie să își găsească jumătatea, că altfel ne năștea Dumnezeu pe toți neutri și nu căutam nimic niciunul.”, a declarat What’s Up, potrivit Wowbiz.

„Orice pădure are uscăciuni”

What’s Up și Florin Salam au colaborat la mai multe piese și se pare că o vor face din nou. Artistul a dezvăluit ce planuri are pe plan muzical.

„Din străinătate îl pândesc pe Snoop Dogg. L-am prins de curând pe Instagram, e prieten cu mine pe Instagram, mă rog, eu i-am dat follow și el mi-a acceptat. Glumesc. Vreau să fac o piesă cu el și am văzut că e fan Salam. La mine mama este de etnie romă și tata e român și iubesc ambele tabere indiferent. Orice pădure are uscăciuni.

Acum când l-am văzut pe Snoop Dogg că ascultă Salam, am zis perfect, trebuie să îi fac o piesă lui Snoop Dogg cu Salam. Am luat fix refrenul ăla de îl asculta Snoop Dogg și am scris varianta în engleză a acelui refren și urmează când are timp maestrul Florin Salam.

Eu cu el am făcut deja vreo 5 piese, dintre care am lansat vreo patru pe internet, vreo trei au avut și succes, una nu a fost pe gustul nici al meu, nici al lui, dar am făcut-o că, mna, așa sunt încercările. Plănuiesc într-o zi când îl prind pe maestrul Florin Salam să îl trag la studio și după să bat la ușă la Snoop Dogg.

Și dacă lui Snoop Dogg nu o să îi placă de noi așa cum suntem, costă doar 100.000 de euro să faci un featuring cu el. Plătești suta de mii, el vine și îți cântă piesa. Deci, se poate face treaba asta. La banii mei nu, dar la banii maestrului Florin Salam poate, acum trebuie să îl conving și pe el să mă ajute să fiu compozitor internațional”, a mărturisit Whats Up, la WOWnews.

