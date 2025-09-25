În ultimii ani, Gina Pistol a fost o prezență constantă pe micul ecran, singura pauză fiind imediat după nașterea fiicei sale, Josephine. Cu toate că uneori i se par interminabile zilele de filmare, pentru soția lui Smiley televiziunea a devenit un stil de viață.

„După emisiune mi se face dor de platou. Că practic toată viața noastră, o perioadă de timp, este doar în platoul Masterchef. Apoi abia încep să mă întorc în viața de acasă, cu copil, cu casă, cu multe alte lucruri de făcut”, ne-a declarat Gina Pistol despre show-ul MasterChef. Vedeta Tv nu doar că a prezentat emisiuni culinare de maximă audiență, dar se regăsește în acest gen de format și mărturisește că de la un sezon la altul, de la o emisie la alta, învață extrem de mult de la concurenți și de la chefi. „Să știi că după experiența asta de-a lungul timpului, am început să privesc mâncarea altfel. Sunt un gurmand, iubesc mâncarea și ea mă iubește pe mine, dar într-adevăr am început să privesc mâncarea altfel și inclusiv efortul celui care stă în spatele preparatului. Până la urmă nu este că arunci niște chestii în tigaie, e mai mult de atât”.

gina pistol (1)
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori" din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori" din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Ține să puncteze faptul că s-a transformat într-un chef autentic și nici nu experimentează tot felul de preparate fine dinning acasă, ci recunoaște că nu ar renunța niciodată la mâncarea tradițională, la gustul copilăriei.

„Cea mai bună e ciorba și o salată din aia de roșii cu castraveți și ceapă, să bagi așa un dumicat de pâine în zeama aia. Ce fine dining? Nu pot să zic că nu mă bucur de o experiență culinară când merg la un restaurant mai scump așa. Îmi place să privesc mâncarea și să o gust, dar acasă nu e fine dining. Acasă ca acasă”, a completat amuzată Gina Pistol

Gina Pistol nu mănâncă la MasterChef

Dacă cei de acasă au impresia că atât Gina cât și chefii mănâncă încontinuu la filmări se înșeală amarnic. Abia dacă apucă în pauzele dintre filmări. Însă nu acesta este motivul pentru care Gina Pistol a slăbit opt kilograme. A vrut să slăbească deoarece televizorul reflectă o imagine puțin distorsionată. Nu pune presiune pe ea și nici nu vrea să atingă perfecțiunea, însă declară că dacă e ceva ce poate ține de ea, atunci va lua atitudine. „Nu mai fac asta. Doar atunci când mi s-a legat mie în cap zic că ar trebui să fac ceva. Știi cum e aia: ce comanzi de pe internet și ce primești. Că în capul tău ți se pare că ce mișto arătam sau ceva de genul, apoi acasă zic că ar fi trebuit să fiu mai altfel. Dar în rest nu mai pun așa mare presiune pe mine. Până la urmă sunt un om și atunci când fac sau spun lucruri care ies un pic din șablon mă face să fiu om”, a mai spus prezentatoarea TV.

A pus însă piciorul în prag în momentul în care, după primul sezon Masterchef, Gina s-a întâlnit în piață cu admiratori ai show-ului. Multe femei s-au arătat șocate de cum arată soția lui Smiley în realitate, iar asta i-a ridicat un semn de întrebare. „Am slăbit într-adevăr. Am slăbit cred că 8 kilograme. Am vrut să slăbesc pentru că din păcate, sticla dă volum, mărește, și sezonul trecut părea că îi mănânc pe concurenți dacă mă supără. Am zis că sezonul ăsta să fiu iarăși eu. Nu știe toată lumea că sticla mărește. Când mă văd oamenii în piață se minunează și îmi zic că ce micuță sunt, că la televizor par mai mare. De aia am încercat să slăbesc, ca să nu mai par așa mare, dar la televizor părem mai mari”, a mai declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Video: Marin Dumitru

