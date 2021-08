Nadine s-a confesat pentru prima oară și a recunoscut că a făcut terapie, înainte de a naște. „M-a ajutat să nu-l bat”

„Deoarece eram conștientă că istoricul meu (bătăi, umilințe, frici, foame etc.) a lăsat urme, înainte de a face copilul am ales să intru în terapie. Am stat în terapie 5 ani. Când copilul avea vreo 4 ani, terminasem deja „curățenia” (în mare parte).

Terapia m-a ajutat să nu-l bat, să nu-i spun că e prost, că nu poate, că mai bine nu se năștea, că nu e în stare de nimic și alte lucruri bolnave pe care bieții copii nu au nicio vină să le audă, și care le modifică personalitatea în moduri dureros de observat.

Când îmi vine valul de nervi și simt să spun lucruri, știu de unde vin… știu cui aș vrea, de fapt, să adresez acea furie, și, evident, știu cum să mă dezamorsez.

Ura pe care o revărsăm asupra copiilor noștri este, de fapt, o ură îndreptată înspre o situație din trecut, o persoană din trecut, despre care puii noștri nu au habar, darămite să mai și sufere din aceasta cauză.

Să ne căutam, să ne vindecăm, să ne reparăm, pentru că altfel perpetuăm la nesfârșit dureri și suferințe pe care nimeni nu le merită”, s-a confesat Nadine, pe pagina ei de Facebook.

Citeşte şi:

Primarul Negoiță, dezvăluire involuntară înainte de tragedie: „Ne-am obișnuit să facem lucrări pe zone pe care nu le administrăm”

„Vânzarea unui copil nu constituie în România infracțiune”, spune Curtea de Apel Cluj

Oamenii puși de Guvernul Cîțu să vegheze Transelectrica nu se pricep la energie, dar sunt bine conectați politic

PARTENERI - GSP.RO „Am DIVORȚAT, dar am hotărât să nu știe nimeni!” » Anamaria Prodan a scăpat declarațiile care înconjoară România!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV

Observatornews.ro Un tânăr pe trotinetă, șicanat în trafic de un motociclist, a intrat pe contrasens și a murit călcat de o mașină. A aruncat cu casca în el

HOROSCOP Horoscop 5 august 2021. Berbecii au parte de o zi interesantă, cu multe momente deschise către nou

Știrileprotv.ro Tragedie pe o autostradă. Zece oameni au murit, iar 20 au fost răniţi, după ce camioneta în care se aflau s-a răsturnat

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!