Nicoleta Nucă, despre o eventuală sarcină. „Nu are voie lumea să se îngrașe”

„Din fericire, momentan nu. Deşi s-a speculat asta. Nu are voie lumea să se îngraşe… Nu îmi doresc copii în momentul actual al vieţii mele. Nu. Nu acum. Nu consider că este momentul potrivit. Îmi doresc în viaţa mea să am un copil sau mai mulţi, dar nu acum. Nu sunt pregătită pentru pasul ăsta.

Totuşi un copil este o mare responsabilitate. Considerând deja cum mă comport cu animăluţele mele, aş fi o mamă extrem de implicată şi de prezentă în viaţa copilului.

Nu aş putea atunci să mă împart între carieră şi copil, aş prefera să fiu cu el tot timpul… Mă axez pe carieră, ulterior, când va fi momentul, o să mă axez pe familie”, a declarat Nicoleta Nucă la Antena Stars.

Nicoleta Nucă este o interpretă muzică pop originară din Republica Moldova, stabilită în România. În anul 2014, Nicoleta Nucă a participat la emisiunea X Factor, de la Antena 1, unde a făcut parte din echipa antrenată de Ștefan Bănică Junior și unde a ajuns până în gale. În februarie 2015 a lansat single-ul „Nu sunt”, cu care a intrat în topurile muzicale din România și Republica Moldova.

